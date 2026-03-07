Детские сады перейдут на новые стандарты работы

Детские сады в России перейдут на новые стандарты работы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, какими могут быть перспективы.

2026 год был объявлен Годом дошкольного образования. Недавно глава Министерства просвещения Сергей Кравцов дал СМИ подробное интервью, где в первую очередь подчеркнул роль дошкольного образования в формировании личностного фундамента гражданина.

«Это базовый уровень образования, который закладывает основу для дальнейшего обучения в школе, колледже, вузе. На этом этапе в детях воспитываются фундаментальные ценности: уважение к старшим, любовь к Родине, стремление к знаниям. От того, насколько качественно, безопасно и комфортно проходит раннее развитие ребенка, зависят его будущие успехи в школе и в жизни», — подчеркнул министр.

Сергей Кравцов заявил, что ключевых направлений развития дошкольного воспитания на федеральном уровне можно выделить несколько.

«Прежде всего планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — заявил министр.

Остановимся на этом пункте. В ноябре 2022 года Министерство просвещения утвердило Федеральную образовательную программу дошкольного образования (ФОП ДО). В ней указаны базовые требования к объему, содержанию и результатам работы в детсадах: какие методики использовать в процессе обучения и воспитания, сколько времени отводить на те или иные мероприятия, какие навыки должны сформироваться у ребенка к определенному возрасту. Программа имеет статус нормативного документа, то есть является обязательной к исполнению.

В ФОП выделены пять областей развития ребенка: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Для каждой возрастной группы указаны задачи и методы педагогической диагностики, нормативы и результаты работы в этих областях.

По заявлению министра о системном подходе к оснащению детских садов, можно предположить, что будет создан список атрибутов, которые обязательно должны быть в каждом детском саду для обеспечения разностороннего и глубокого развития ребенка. Ранее в нормативе было указано только то, что в учреждении должны быть обеспечены условия для развития, без указания конкретного оборудования, предметов. Подготовка такого списка может занять немало времени. Для него может быть создана обширная психолого-педагогическая комиссия из специалистов с опытом работы как в маленьких учреждениях, так и в больших детских садах. Ведь нормативы оснащения должны учитывать не только потребности детей, но и другие более материальные факторы, к примеру, количество детей в конкретном учреждении. Кроме того, от географического расположения учреждения зависит, например, какое оборудование на его детской площадке можно разместить. Все эти нюансы предстоит учесть, если будет создаваться унифицированный список.

Что касается приобщения ребенка к духовно-нравственным нормам, в ФОП уже присутствует тезис о том, что одной из функций дошкольного образования является приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины. В этом пункте уже можно встретить конкретику. Например, составители ФОП советуют показывать дошкольникам мультфильмы «Мешок яблок», «Крошка Енот», «Смешарики», «Фиксики», «Монсики», «Оранжевая корова». По мнению авторов норматива, они как раз соответствуют тем ценностям, к которым ребенка должно приучать дошкольное образование.

В новых документах наверняка следует ожидать больше конкретики по этому вопросу. Возможно, будут указаны конкретные игры (например, «Колечко» или «Ручеек») с описанием их народного происхождения и обоснованием того, что именно они развивают в ребенке и как могут приобщить его к культуре народов России.

Что касается игрушек, то в ноябре 2025-го в Госдуме предложили возродить институт игрушек, который включал бы и их обязательную психолого-педагогическую экспертизу, чтобы оценивать не только материалы, но и воспитательное воздействие. Проблема актуальна и потому, что родители опасаются воздействия на психику детей монстров по типу лабубу и хагги-вагги, а также потому, что русские народные игрушки постепенно вымирают.

«Изначально основным потребителем народной игрушки были дети, поэтому к детям и через детей она должна и вернуться. Многое, что усвоено нами в детстве, мы проносим через всю жизнь. И есть надежда, что, передав сегодня эту культуру через систему образования, мы обеспечим непосредственную передачу умений и навыков уже традиционными путями: от отцов — детям. Необходимо знакомить с народной игрушкой в детском саду и в школе», — отмечает кандидат искусствоведения Елена Васильева.

Дошкольные учреждения как раз могут стать площадкой для возрождения такой традиционной культуры, как народные игрушки. Попутно они помогут эстетически развить ребенка, помочь ему понимать историю и географию нашей страны. Что касается монстриков, клинический психолог Марианна Абравитова заявляет, что игрушки со странной и немного пугающей внешностью даже могут помочь ребенку пережить страхи.

«Контроль над монстриком ограждает ребенка в будущем от страхов. Игрушки должны быть абсолютно разными, и не только миловидными, потому что игра должна дарить разнообразный опыт», — отмечает она.

Не исключено, что в детских садах появится и квота на «чудищ». Впрочем, наверняка это будут не заморские страшилы типа лабубу, а традиционные герои нашей культуры — например, Баба-яга или Леший.

Среди планов министр просвещения также назвал запуск единого российского цифрового ресурса для воспитателей и родителей, который будет наполнен полезными материалами. Доступ к нему будет осуществляться в том числе через мессенджер MAX. Такое пространство может помочь родителям ориентироваться в потоке информации, посвященной воспитанию детей, и понимать, к каким рекомендациям стоит прислушиваться, а каких надо избегать. Более того, цифровая среда позволит уменьшить количество ситуаций, когда родители просто «скидывают» ребенка на детский сад и не вовлечены в его образование, а ведь важность участия семьи в развитии ребенка переоценить сложно. Преподаватель и культуролог Лилия Юсупова поделилась с «Вечерней Москвой» своими мыслями об обозначенных направлениях развития дошкольного образования.

«Дошкольный возраст несет в себе наиболее чувствительное восприятие мира, и именно с него начинается дальнейший путь строительства гражданина, человека. Любые ошибки оставляют отпечаток на всю жизнь. Поэтому так важен акцент именно на дошкольном образовании».

Эксперт отметила, что план носит практико-ориентированный характер. Нововведения не просто осядут в документах, в них очень важен именно практический компонент, то есть даже обыватель может увидеть существенные изменения работы детских садов.

Также Лилия поддержала идею информационной среды для родителей.

«На фоне информационной вакханалии очень важно уделить внимание воспитанию, ведь даже дошкольники проводят много времени на интернет-ресурсах, которые изобилуют информацией разного сорта. Да и родителям надо уметь отличить "зерна от плевел". Посредством отечественных цифровых ресурсов и будет реализована большая часть этой задачи».

Также эксперт отметила, что в этом году планируется провести Всероссийский форум, где будут обсуждаться эффективные методики взаимодействия семьи и воспитательных учреждений, что говорит о важности более активного участия родителей.

Учитель-дефектолог, магистр педагогики Мария Ерофеенко, комментируя для «Вечерней Москвы» заявления министра, сказала, что определение перечня игрушек на основе традиционных ценностей, на ее взгляд, шаг верный.

«Это ориентация на культуру и нравственность, стержень здоровой психики ребенка. Западная же индустрия игрушек часто преследует маркетинговые цели, культивируя потребительство. Фильтр на основе традиционных ценностей — защита детской психики».

Также, по мнению эксперта, усиление воспитательной составляющей в ФОП ДО критически важно.

«Общество без идей обречено, а смыслы, основанные на национальных традициях, — опора государственности. А еще безопасная среда для детей с ограниченными возможностями — показатель зрелости общества», — заявила она.

По словам педагога, при реализации программы «нравственных игрушек» необходимо соблюсти три важных критерия.

«Первое — экологичность и безопасность материалов. Второе — соответствие возрасту: для яслей важна сенсорика, для 3–5 лет — сюжетно-ролевые игры, для 6–7 лет — сложные конструкторы. Третье — обучающий компонент, но игрушка сама не научит. Ключевая роль — у воспитателя. Его миссия — не просто присмотр, а создание развивающей среды, где формируется личность. Педагог должен направлять фантазию ребенка в созидательное русло», — заключила она.

Наконец, еще одно направление развития дошкольного образования, по заявлению Сергея Кравцова, — повышение престижа профессии педагогических работников.

«На федеральном уровне планируются мероприятия по повышению престижа профессии воспитателя, в том числе Всероссийский съезд работников дошкольного образования, — заключил министр просвещения. — Состоятся мероприятия по повышению квалификации педагогов дошкольного образования федерального и регионального масштаба».

Зайка остается дома

Действующие нормы не запрещают детям приносить свои игрушки в детский сад. Однако по СанПиН игрушки в детских садах должны отвечать санитарному законодательству, а работники садов обязаны следить за состоянием здоровья обучающихся и соблюдением гигиены. Значит, сотрудники учреждения имеют полное право запретить брать с собой игрушки из дома, так как они могут быть небезопасны для здоровья воспитанников. Зачастую так они и делают. В детский сад нельзя приносить мягкие игрушки (требование санитарных норм), из небезопасных материалов (например, фарфор). Ребенку в таком возрасте трудно объяснить, почему его друг может взять с собой любимую игрушку, а он нет. Поэтому нередко детсадами вводится запрет на все свое.