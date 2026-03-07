Ученый выяснил, мешает ли отцовство самореализации

Несмотря на рост числа многодетных семей в России, общий уровень рождаемости остается ниже уровня воспроизводства населения. Одной из причин исследователи называют распространенное убеждение, что дети мешают самореализации и профессиональному успеху. Однако новое исследование ученого Пермского Политеха показывает, что многодетность не обязательно препятствует творческой карьере и может даже совпадать с периодами наибольшей профессиональной активности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© globallookpress

Работа опубликована в научной монографии «Гражданственность. Культура. Религия». Ее автор — композитор и кандидат культурологии Петр Куличкин — проанализировал биографии тысяч деятелей искусства, чтобы проверить распространенный стереотип о несовместимости семьи и творческой деятельности.

По словам исследователей, сегодня демографическая ситуация во многих странах мира становится все более напряженной. По данным ООН, суммарный коэффициент рождаемости снизился с 5,0 в 1960-е годы до примерно 2,2 в 2025 году. При этом в общественном сознании укрепилось представление, что дети требуют слишком много ресурсов и могут помешать карьерному росту.

Чтобы проверить, насколько эти опасения обоснованы, ученый провел масштабный анализ биографий композиторов. В выборку вошли 6453 музыканта разных эпох, чьи жизни и произведения хорошо документированы в энциклопедиях и исторических источниках.

«Я сам композитор и у меня шестеро детей, поэтому эта тема для меня не абстрактная. Я хорошо понимаю профессиональный контекст и знаю, какой труд стоит за созданием крупных музыкальных произведений», — рассказал Куличкин.

Для объективности он применил количественные методы анализа. Исследователь разделил биографии композиторов на десятилетние периоды, изучил динамику их творческой активности и сопоставил ее с моментами рождения детей.

«Мы обнаружили, что именно в период появления детей многие композиторы начинают писать более масштабные произведения — симфонии, оперы и концерты», — пояснил ученый.

Одним из примеров стал Роберт Шуман, отец восьмерых детей. После 1840-х годов, когда его семья начала расти, композитор значительно расширил жанровый диапазон и написал все четыре симфонии, а также ряд крупных камерных произведений.

По мнению исследователя, многодетность может менять психологию и образ жизни родителей, усиливая мотивацию и концентрацию.

«Появление большой семьи повышает чувство ответственности и стимулирует человека реализовывать свои способности. Такая нагрузка часто не истощает, а, наоборот, мобилизует ресурсы и заставляет работать более интенсивно», — отметил Куличкин.

Полученные результаты, по словам ученого, позволяют по-новому взглянуть на распространенный конфликт между карьерой и семьей. Исследование показывает, что многодетность не обязательно ограничивает самореализацию и в ряде случаев может даже становиться дополнительным источником мотивации.