Педиатр ответил, с какой температурой у ребенка надо бежать к врачу

Обращаться к врачу нужно, если у ребенка температура поднялась выше 39,5 градуса и не сбивается. Тревожным сигналом могут также стать судороги и спутанность сознания, о чем рассказала журналистам РИА Новости врач-педиатр Анна Левадная.

По словам медика, есть перечень определенных «красных флагов», которые требуют немедленной реакции.

«Если температура сопровождается судорогами, вялостью, спутанностью сознания, если есть сильная головная боль, то прям бегом к врачу», — предупредила собеседница.

В числе опасных симптомов также находятся невозможность дотронуться подбородком до груди, боязнь света, боли в груди и выраженная одышка.

Кроме того, педиатр добавила, что детей младше трех месяцев нужно показывать врачу при любом недомогании, независимо от степени жара. Что же касается случаев, когда температура держится менее трех дней, ребенок активен, хорошо пьет и его состояние удовлетворительное, то здесь Левадная допускает возможность временного наблюдения дома.

Впрочем, если жар выше 37,5 градуса, и без видимых симптомов сохраняется более недели, то необходимо провести более углубленное обследование. Сюда входит анализ крови, мочи и проверка уровня гормонов. Пойти к врачу также стоит, если улучшение не наступает спустя трое суток, либо к лихорадке добавляются новые симптомы, заключила врач.

