Школьников предупредили о риске слова «краш» на ЕГЭ

Использование слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку считается недопустимым, его могут расценить как грубое речевое нарушение. Об этом 9 марта заявила профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова.

В беседе с ТАСС она напомнила, что сленг является лексикой ограниченной сферы употребления и не имеет ничего общего с нормами литературного языка. Его использование уместно только в неформальном общении. Поэтому в экзаменационном сочинении оно будет квалифицировано как грубое речевое нарушение.

Ухова подчеркнула, что важным показателем речевой культуры выпускника служит умение переключаться между разными языковыми регистрами.