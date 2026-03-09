Как вредная еда портит характер дошкольников

То, что едят маленькие дети в первые годы жизни, формирует не только их физическое здоровье, но и эмоциональный фон, характер и социальные навыки, пишет Earth.com. Новое исследование от ученых из Университета Торонто (Канада), опубликованное в JAMA Network Open, выявило тревожную связь: высокая доля ультрапереработанных продуктов в рационе дошкольников напрямую коррелирует с ростом агрессии, тревожности и гиперактивности.

© Телеканал «Наука»

Эпоха «быстрых» калорий

Ультрапереработанные продукты — это изделия промышленного производства, состоящие преимущественно из рафинированных ингредиентов и добавок (красителей, консервантов, подсластителей). К ним относятся фастфуд, сосиски, пакетированные снеки, сладкие газировки, лапша быстрого приготовления, готовые замороженные обеды и т.п.

В Канаде такие продукты составляют почти половину ежедневного калоража дошкольников.

«Дошкольный возраст — критический период, когда дети учатся выражать эмоции и реагировать на стресс. В это же время закладываются пищевые привычки, которые остаются на всю жизнь», — поясняет ведущий автор исследования Козета Милику.

Результаты двухлетнего мониторинга

Исследователи проанализировали данные более 2000 детей в рамках масштабного проекта CHILD Cohort Study. Ученые оценили рацион малышей в возрасте трех лет, а спустя два года — когда им исполнилось пять — проверили их эмоциональное и поведенческое развитие с помощью стандартизированного опросника Child Behavior Checklist.

Результаты показали четкую закономерность: каждые дополнительные 10% калорий, полученных из ультрапереработанной пищи, повышали баллы поведенческих трудностей. У детей чаще фиксировались повышенная тревожность, пугливость и подавленность, а также вспышки агрессии и гиперактивность.

Наиболее сильную негативную связь показали сладкие газировки (в том числе с сахарозаменителями), а также готовые блюда вроде картофеля фри и полуфабрикатов «макароны с сыром».

Сила простых продуктов

Хорошая новость в том, что даже небольшие изменения в меню могут исправить ситуацию. Статистические модели показали, что замена всего 10% «мусорной еды» минимально обработанными продуктами — фруктами, овощами, цельными злаками — заметно снижает показатели поведенческих проблем.

Козета Милику, сама воспитывающая маленького ребенка, отмечает, что современным родителям сложно избегать ультрапереработанных продуктов из-за нехватки времени и агрессивного маркетинга «удобной» еды. Однако исследовательница подчеркивает: цель работы не в том, чтобы заставить родителей чувствовать вину, а в том, чтобы дать им инструмент влияния на психику ребенка.

«Замена сладкого напитка водой или добавление порции фруктов к обеду — это простые шаги, которые поддержат эмоциональное благополучие ребенка в долгосрочной перспективе», — заключает Милику.

Здоровое питание не решит всех проблем с поведением, но станет хорошим фундаментом для психического здоровья растущего человека.