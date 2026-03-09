Современные подростки стали спать меньше, чем когда-либо

Современные подростки стали спать намного меньше, чем их сверстники в 2000-х. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале JAMA. Ученые бьют тревогу: хроническая нехватка сна превратилась в серьезную проблему для здоровья. Еще каких-то 15-20 лет назад восьмичасовой сон считался для старшеклассников обычным делом. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

© Телеканал «Наука»

Исследователи проанализировали данные более чем 120 000 американских старшеклассников за период с 2007 по 2023 год. Школьники сами рассказывали, сколько времени им удается поспать в будни ночью. Специалисты разделили показатели на два тревожных уровня: недостаточный сон (меньше семи часов) и критически короткий сон (менее пяти часов).

Цифры, которые получили ученые, выглядят пугающе. Всего за 16 лет доля подростков, которые систематически не высыпаются, выросла с 68,9% до 76,8%. Но самое резкое изменение произошло в самой опасной категории — количество учащихся, спящих меньше пяти часов, увеличилось почти в полтора раза: с 15,8% до 23%. То есть, каждый четвертый американский старшеклассник живет в режиме жесткого недосыпа.

Исследователи отмечают, что проблема не в том, что подростки стали спать на час-полтора меньше. Резко выросло количество тех, кто спит «катастрофически мало». При этом доля учащихся, которые отдыхают по шесть-семь часов, за все эти годы осталась почти неизменной.

Ученые попытались выяснить, кто именно попадает в группу риска. Они проанализировали не только демографические данные (пол, расу, класс), но и образ жизни подростков. В расчет брали 15 факторов: от использования соцсетей и травли в школе до симптомов депрессии и вредных привычек вроде курения или алкоголя. Оказалось, что недосып растет одинаково быстро как среди подростков из группы риска, так и среди вполне благополучных ребят. Кроме того, исследование подтвердило очевидную связь: хуже всего дело обстоит у подростков, которые уже страдают от депрессии.

Врачи напоминают: сон — это не просто отдых. Во сне организм восстанавливает ткани, очищает мозг от токсинов и поддерживает иммунитет. Хроническое недосыпание бьет по всем системам. Оно напрямую связано с развитием диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и тяжелых депрессивных состояний.

Конечно, у исследования есть ограничения. Ученые полагались на честность опрошенных, а не на данные трекеров сна. Кроме того, в анкетах не учитывали такие важные вещи, как семейные конфликты или загруженность кружками, которые тоже сильно влияют на режим дня. Тем не менее, авторы работы настаивают: полученных данных достаточно, чтобы пересмотреть школьную политику.

Одним из самых действенных способов помочь подросткам эксперты считают более позднее начало занятий. Если позволить детям приходить в школу хотя бы на час позже, это не только увеличит время сна, но и улучшит успеваемость и психическое состояние учащихся.