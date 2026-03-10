Колледжи в моде: тренд на СПО набирает обороты

В трех пилотных российских регионах зафиксирован рост числа абитуриентов, выбирающих среднее профессиональное образование (СПО) в первый год эксперимента с упрощенным ОГЭ. Согласно исследованию ЦЭНО РАНХиГС, проведенному на основе данных Росстата и Минпросвещения, все три региона – Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область – продемонстрировали положительную динамику. В рамках эксперимента, стартовавшего в 2025 году, выпускники 9-х классов могли поступить в колледжи и техникумы по результатам аттестата, что упростило процесс.

© runews24.ru

Лидером эксперимента стала Москва, где доля поступивших в учреждения СПО достигла почти 63%, показав рост в 7 процентных пунктов. Санкт-Петербург показал 58% (+6 п.п.), а Липецкая область – 54% (+2 п.п.). Отмечается значительное увеличение бюджетного набора в Москве на "общественные науки" и инженерные направления. В Санкт-Петербурге заметен рост спроса на естественнонаучные и инженерные специальности. Липецкая область также демонстрирует существенный прирост по техническим направлениям.

Министр просвещения Сергей Кравцов оценил результаты эксперимента как успешные, отметив возросшую популярность колледжей и рабочих специальностей. Проект продлен до 2029 года и будет расширен на девять новых регионов, передают «Ведомости».

В Москве и Липецкой области наблюдается снижение доли девятиклассников, продолжающих обучение в 10-м классе, в то время как в Санкт-Петербурге этот показатель остался стабильным.

Эксперты указывают на различия в социально-экономическом развитии Москвы и других регионов, что создает определенные сложности. Приоритет в зачислении для выпускников московских школ, введенный столицей, может ограничить возможности для иногородних абитуриентов.

Развитие диалога между регионами, квотирование, совместные программы и поддержка иногородних студентов рассматриваются как пути решения возникших проблем.

Предварительные итоги эксперимента подтверждают его успешность, особенно в контексте предоставления возможностей для обучения в СПО и подготовки кадров для региональных рынков труда. Москва выделяется среди регионов высоким процентом зачисленных на рабочие специальности и возможностью дальнейшего трудоустройства с достойной оплатой. В других регионах, таких как Липецкая область и Санкт-Петербург, достигнутые результаты оказались менее выраженными.