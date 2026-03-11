Как изменится ЕГЭ после реформы высшего образования

ЕГЭ не изменится после реформы высшего образования
Переход России на новую модель высшего образования не повлияет на процедуру проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, порядок проведения ЕГЭ останется прежним. Экзамен продолжит использоваться для проверки знаний выпускников школ и отбора абитуриентов при поступлении в вузы.
Музаев подчеркнул, что реформа системы высшего образования не меняет роль ЕГЭ как основного инструмента приема в университеты.
Пилотный проект новой модели высшего образования стартовал в России в мае 2023 года. В рамках реформы вводится система базового и специализированного высшего образования. Аспирантура при этом выделена в отдельный уровень профессионального обучения и ориентирована на подготовку научных и научно-педагогических кадров.
Ранее бывший министр образования России и один из разработчиков системы ЕГЭ Владимир Филиппов заявил, что отказ от единого экзамена может привести к возвращению старой системы поступления.
По его словам, в этом случае абитуриентам пришлось бы сдавать вступительные экзамены отдельно в каждом вузе. Это означало бы поездки в разные города и дополнительные расходы для поступающих.
Филиппов также отметил, что при такой системе снова могут стать распространенными платные подготовительные курсы при университетах или занятия с репетиторами из этих вузов.
Кроме того, по его мнению, часть мест на популярных специальностях может распределяться через личные связи.
