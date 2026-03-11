Психолог рекомендовала родителям «отключать зумеров от питания»

Это поможет им стать самостоятельными и независимыми.

В сложных ситуациях стоит обратиться за помощью к специалисту. Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Чтобы сделать своего зумера самостоятельным, независимым, а не свалить его в пучину употребления или депрессии, скажу не романтично — «отключить от питания» во всех смыслах. И сегодня зумеры, которые вкусили яд паразитирования на чужом благополучии своих предков, они сегодня очень сильно сопротивляются. Поэтому здесь самый радикальный, действенный и недорогой вариант — это отключить от питания. Но если не получается, здесь уже история про работу со специалистами, насколько человек вообще готов меняться, потому что в какой-то момент он уже становится для своих родителей бременем».

По данным опроса, каждый второй представитель поколения зумеров (53,2%) в России рассчитывает на финансовую поддержку родителей при приобретении первого жилья, тогда как только каждый четвертый (27,3%) полагается на собственные силы, передаёт ТАСС.