Как подготовить ребенка к пополнению в семье

Детский психолог и эксперт портала «Я родитель» Сергей Громов рассказал, что ребёнка нужно готовить к пополнению в семье.

«Страхи, безусловно, будут. И даже если на первый взгляд мы у ребёнка видим позитивное отношение к предстоящему пополнению в семье, страхи всё равно существуют, и родителям очень важно помнить об этом», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, разговор о появлении брата или сестры должен быть опережающим.

«Это самый первый и базовый шаг — начать разговор с ребёнком, до того, как он сам предложит эту тему», — считает Громов.

Как отметил психолог, после рождения брата или сестры у старшего ребёнка обязательно должны сохраняться личные границы.

