В России утвердили ГОСТ для детских парикмахерских: что в него входит

В России с 1 декабря 2026 года начнет действовать новый ГОСТ, утверждающий требования к парикмахерским услугам для детей. Речь идет об услугах, оказываемых детям в возрасте от 1 года до 14 лет. Что вошло в новый стандарт и повлияют ли нововведения на стоимость работы детского парикмахера — в материале «Вечерней Москвы».

Требования ГОСТа

Новый ГОСТ регулирует требования к качеству и безопасности услуг, а также вводит их классификацию и описывает общие технические условия их предоставления. Так, парикмахерские услуги для детей включают в себя:

уход за волосами (стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания);

уход за кожей кистей и стоп;

уход за ногтями (без применения режущих процедур);

нанесение временных переводных татуировок, наклеек или рисунков красками;

проколы мочек ушей;

СПА-программы.

Услуги детям в возрасте от 1 года до 10 лет, согласно документу, должны осуществляться только в присутствии родителя ребенка или его законного представителя. ГОСТ запрещает проведение для детей следующих процедур:

химическое выпрямление и завивка волос;

кератиновые и аналогичные процедуры для волос;

постоянные окрашивания и осветления;

косметический татуаж;

перманентный макияж;

пирсинг;

медицинские и косметологические процедуры.

Организации, которые оказывают детские парикмахерские услуги, обязаны оснастить помещения местами для колясок, велосипедов и самокатов. Также в салоне должен быть кулер с водой. Помещение можно оформить, включив в декор образы героев мультфильмов, а также предлагается установить экраны, на которых можно показывать видеоигры и мультфильмы. В заведении, где оказывают детские парикмахерские услуги, разрешается проводить детские праздники и мастер-классы.

Сотрудник парикмахерской для детей, который оказывает услуги, должен иметь специальное образование и навыки работы с детьми. Он должен знать особенности их поведения, а также соблюдать профессиональную этику. Рабочее место специалиста должно быть оснащено оборудованием, отвечающим требованиям по безопасности и санитарным нормам.

ГОСТ утверждает и другие требования, предъявляемые к детским парикмахерским:

определенная температура воздуха и вентиляция в помещении;

обозначенная температура воды для мытья головы в зависимости от возраста ребенка;

свободный доступ к эвакуационным выходам;

оборудование входных групп и помещений для возможности передвижения детей с ограничениями развития;

оборудование санитарных комнат в соответствии с потребностями разных возрастных групп.

Парикмахерские услуги для детей должны оказываться только с применением специальной детской косметики, не содержащей раздражающих кожу веществ, сильных ароматизаторов и прочих добавок. В работе разрешается использовать только гипоаллергенные линии, без сильных ароматизаторов или сенсибилизаторов.

Как ГОСТ влияет на стоимость услуг

Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что при введении определенных требований, в частности ГОСТов, стоимость услуг бизнеса растет, и это касается не только детских парикмахерских, но и других заведений:

— Эти документы создают большие проблемы, потому что очень часто их разработкой занимаются чиновники, не имеющие отношения к услугам, для которых создается ГОСТ.

Основная причина, по которой бизнесу приходится поднимать стоимость своих услуг после введения ГОСТа, — рост затрат на обеспечение новых требований. При этом сказать точно, на сколько вырастут цены, довольно сложно.

— Иногда требования могут быть не очень понятными. Главная проблема таких документов заключается в том, что их составляют без согласования с теми, кто работает на этом рынке. И это достаточно частая практика, — отметил Кульбака.

Еще один ГОСТ, который будет применяться для маникюра и педикюра, вступит в силу 30 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» выясняла, что изменится в индустрии ногтевого сервиса и как это повлияет на стоимость услуг.