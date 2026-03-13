В России утвердили ГОСТ для детских парикмахерских: что в него входит

ГОСТ для детских парикмахерских: что в него входит и как он повлияет на цены
В России с 1 декабря 2026 года начнет действовать новый ГОСТ, утверждающий требования к парикмахерским услугам для детей. Речь идет об услугах, оказываемых детям в возрасте от 1 года до 14 лет. Что вошло в новый стандарт и повлияют ли нововведения на стоимость работы детского парикмахера — в материале «Вечерней Москвы».
Требования ГОСТа
Новый ГОСТ регулирует требования к качеству и безопасности услуг, а также вводит их классификацию и описывает общие технические условия их предоставления. Так, парикмахерские услуги для детей включают в себя:
- уход за волосами (стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания);
- уход за кожей кистей и стоп;
- уход за ногтями (без применения режущих процедур);
- нанесение временных переводных татуировок, наклеек или рисунков красками;
- проколы мочек ушей;
- СПА-программы.
Услуги детям в возрасте от 1 года до 10 лет, согласно документу, должны осуществляться только в присутствии родителя ребенка или его законного представителя. ГОСТ запрещает проведение для детей следующих процедур:
- химическое выпрямление и завивка волос;
- кератиновые и аналогичные процедуры для волос;
- постоянные окрашивания и осветления;
- косметический татуаж;
- перманентный макияж;
- пирсинг;
- медицинские и косметологические процедуры.
Организации, которые оказывают детские парикмахерские услуги, обязаны оснастить помещения местами для колясок, велосипедов и самокатов. Также в салоне должен быть кулер с водой. Помещение можно оформить, включив в декор образы героев мультфильмов, а также предлагается установить экраны, на которых можно показывать видеоигры и мультфильмы. В заведении, где оказывают детские парикмахерские услуги, разрешается проводить детские праздники и мастер-классы.
Сотрудник парикмахерской для детей, который оказывает услуги, должен иметь специальное образование и навыки работы с детьми. Он должен знать особенности их поведения, а также соблюдать профессиональную этику. Рабочее место специалиста должно быть оснащено оборудованием, отвечающим требованиям по безопасности и санитарным нормам.
ГОСТ утверждает и другие требования, предъявляемые к детским парикмахерским:
- определенная температура воздуха и вентиляция в помещении;
- обозначенная температура воды для мытья головы в зависимости от возраста ребенка;
- свободный доступ к эвакуационным выходам;
- оборудование входных групп и помещений для возможности передвижения детей с ограничениями развития;
- оборудование санитарных комнат в соответствии с потребностями разных возрастных групп.
Парикмахерские услуги для детей должны оказываться только с применением специальной детской косметики, не содержащей раздражающих кожу веществ, сильных ароматизаторов и прочих добавок. В работе разрешается использовать только гипоаллергенные линии, без сильных ароматизаторов или сенсибилизаторов.
Как ГОСТ влияет на стоимость услуг
Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что при введении определенных требований, в частности ГОСТов, стоимость услуг бизнеса растет, и это касается не только детских парикмахерских, но и других заведений:
— Эти документы создают большие проблемы, потому что очень часто их разработкой занимаются чиновники, не имеющие отношения к услугам, для которых создается ГОСТ.
Основная причина, по которой бизнесу приходится поднимать стоимость своих услуг после введения ГОСТа, — рост затрат на обеспечение новых требований. При этом сказать точно, на сколько вырастут цены, довольно сложно.
— Иногда требования могут быть не очень понятными. Главная проблема таких документов заключается в том, что их составляют без согласования с теми, кто работает на этом рынке. И это достаточно частая практика, — отметил Кульбака.
Еще один ГОСТ, который будет применяться для маникюра и педикюра, вступит в силу 30 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» выясняла, что изменится в индустрии ногтевого сервиса и как это повлияет на стоимость услуг.