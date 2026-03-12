Диетолог прокомментировал идею ограничить продажу фастфуда детям

Это поможет снизить «импульсивный» спрос на нездоровую пищу среди школьников и студентов.

При этом мера не решит проблему «глобально». Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Елена Соломатина.

«Заведения, которые продают неполезную еду и неполезные напитки, а иногда прямо откровенно вредные, должны быть расположены подальше от учебных заведений. Часто у нас возникает импульсное желание, то есть мы не думали даже о том, что нам хочется шаурмы, пончиков, ещё чего-то подобного. Но, как правило, школьники вечно голодные, растущий организм, энергии много тратится, да и вообще вкусно пахнет. Вот эти запахи, этот красивый антураж, а потом же ещё и друзья, которые зовут: «Пойдём с нами». Всё это формирует такое спонтанное желание. В этом плане будут меньше покупать нездоровой еды наше подрастающее поколение, которое должно получать наибольшее количество питательных веществ, а не вот этих пустых калорий. Как часть борьбы с неправильным пищевым поведением, думаю, это хорошая инициатива. Другое дело, глобально это проблему не решит».

Ранее стало известно, что в России хотят ограничить продажу фастфуда вблизи учебных заведений и поднять возраст для его покупки до 21 года. Об этом в разговоре с «Абзацем» заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отметил, что молодые люди находятся в особой зоне риска, поскольку не задумываются о последствиях злоупотребления фастфудом.