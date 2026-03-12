Как понять, что над ребенком совершили насилие

В Краснодаре сын священника надругался над несовершеннолетней девочкой. Пострадавшая скрывала от родителей произошедшее, но все стало явным, когда молодой человек разослал по знакомым видео. Девочке и ее родителям пришлось сменить регион жительства, но в новой школе пострадавшую начали травить одноклассники, которые каким-то образом узнали о случившемся с ней в Краснодаре. По факту насилия и травли следователи возбудили уголовные дела, передает «Комсомольская правда». Как родителям понять, что над ребенком совершили насилие, по каким причинам он может это скрывать и чем помочь пострадавшему, «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, после пережитого насилия ребенок пребывает в шоке, и это приводит к тому, что он замыкается в себе. Пострадавший вдруг становится необщительным, плачет и старается вести себя так, чтобы никто не обращал на него внимания.

Подросток, переживший насилие, может долго сидеть в своей комнате, не выходить на улицу, потому что ему кажется, что на него все смотрят, что все над ним смеются. Ему стыдно и страшно. Возникает страх выходить в люди, — перечислил эксперт.

Нередко бывает и так, что по ночам ребенок кричит: ему снятся кошмары о произошедшем. По его поведению практически всегда можно понять, что он стал жертвой каких-либо насильственных действий.

Речь идет о резкой перемене настроения, замкнутости, ярко выраженной отчужденности, запуганности. Ребенок может бояться рассказать о случившемся родителям, потому что его мог запугать насильник, — объяснил психолог.

Нередко насильник может угрожать своей жертве, что если та расскажет кому-либо о случившемся, то с ней произойдет что-то плохое — вплоть до смерти. Он может запугивать своими связями (якобы или реально существующими) в полиции, криминальном мире и так далее. Часто они умеют профессионально воздействовать на психику жертвы, чтобы та не обратилась за помощью.

Еще насильники пытаются «зафиксировать» процесс на фото и видео либо создать у жертвы впечатление, что все это снято. И после используют это для шантажа: говорят, что если о случившемся кто-то узнает, то эти кадры попадут в социальные сети, и это навредит репутации жертвы и ее родителей, — рассказал собеседник «ВМ».

Кроме того, ребенок может не рассказать о совершенном против него насилии, потому что боится, что родители его будут ругать за то, что он оказался в подобной ситуации, поехал куда-то с незнакомым человеком и так далее. В целом дети и подростки беззащитны, и запугать их так, чтобы они никому не рассказали о случившемся, довольно просто.

Если у родителей есть подозрения, что с ребенком произошло что-то страшное, нужно с ним поговорить. Главное — не давить на ребенка, не кричать, не угрожать, не пугать его какими-либо наказаниями, — указал Зберовский.

В этой ситуации родителям необходимо разговорить ребенка и вызвать у него доверие. Также важно показать, что его не будут ругать за произошедшее, а того, кто совершил насилие, обязательно накажут.