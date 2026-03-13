Эксперт рассказал о способах борьбы с подсказками на ЕГЭ

$79.0791.39

Анзор Музаев рассказал о способах борьбы с подсказками на ЕГЭ

Говорит Москваиещё 1

В большинстве пунктов проведения единого госэкзамена будет действовать система подавления сотовой связи. Она позволяет нейтрализовать использование микронаушников, которые невозможно обнаружить металлодетекторами, сообщил глава Рособрнадзора.

«Активно идёт внедрение средств подавления связи. Это, наверное, самое эффективное средство, чтобы в первую очередь не отвлекать честно сдающих экзамен ребят», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам Музаева, оборудование злоумышленников при работе систем подавления связи превращается в металлолом. В перспективе подобные технические средства планируется развернуть во всех пунктах проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации.