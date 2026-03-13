Почему метафоры ужасов иногда работают лучше, чем лекции психолога

Любое хорошее произведение искусства может дать человеку что-то хорошее, хотя бы подтолкнуть к размышлениям. Жанр ужасов никакого исключения не составляет.

Как рассказал в комментарии RuNews24.ru учитель русского языка и литературы, писатель, редактор раздела кино в журнале DARKER Роман Морозов, с детскими ужасами ситуация очень похожа на ситуацию с ужасами вообще: умные люди в галстуках считают, что это все плохо-опасно-неправославно-непатриотично и т.д. и т.п., а все остальные читают с удовольствием и хуже оттого парадоксальным образом не делаются. По словам эксперта, детские ужасы – это хорошо, поскольку они позволяют говорить на важные и сложные темы, которые нельзя оставлять без внимания, лучше любого другого жанра. Ужасы как никакая другая литература позволяют нам прочувствовать ценность свободы и жизни. Не только человеческой.

«Говорить ли с детьми об опасностях, одиночестве, горе и смерти – конечно, выбор каждого родителя. Но без этого ребенку будет тяжело стать полноценной личностью. Конечно, в школах часто обсуждают всякие опасности и способы защиты от них, но мы ведь все прекрасно понимаем: это не то. Если сухая информация от школьного психолога или представителя полиции в одно ухо влетела и тут же из другого вылетела, потому что этим пичкают до посинения чуть ли не каждый божий день, и это до одури скучно, есть смысл прибегнуть к языку метафор. Этот язык понятен всем, потому что говорит не в ухо, а в сердце», — объяснил Роман Морозов.

По мнению писателя, пока цель художественного произведения остается художественной, а именно – рассказать историю, — у произведения куда больше шансов достигнуть цели воспитательной.