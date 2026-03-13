Психолог рассказал, чем опасен дефицит грудного молока в младенчестве

Если ребёнка недокормили, то у него может сформироваться страх голода.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Страх голода может формироваться, если младенца, например, кормили не по тому графику, который был нужен. И малыш испытывал голод, который никто не утолял. Этот страх голода может потом развиваться в расстройство пищевого поведения. Или мама не очень хорошо питалась, хотела побыстрее похудеть после родов, молоко было бедным на микроэлементы. Соответственно, ребёнок вроде молоко пил, но чувства сытости ему не хватало, у него всё время были сигналы, что он недоедает».

Ранее психолог рассказала о тренде на мужской декрет. Сейчас не считается предосудительным, если женщина зарабатывает больше.