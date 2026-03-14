В России родился младенец весом более пяти килограммов

Младенец-богатырь весом 5070 граммов родился на днях во Владивостокском родильном доме №3, сообщает пресс-служба минздрава региона.

При таком богатырском весе рост новорожденного составляет 57 сантиметров. Он стал третьим ребенком в семье, проживающей в поселке Артем.

Мама мальчика во время беременности наблюдалась у врачей по месту жительства. Медики, зная о "габаритах" плода, решили назначить плановое кесарево сечение, которое было успешно проведено 11 марта.

В данный момент мать и ребенок чувствуют себя хорошо, за их состоянием наблюдают врачи родильного дома.