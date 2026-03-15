Родителям назвали самые распространенные ошибки в общении с детьми

Нередко родители совершают ошибки в общении с детьми-школьниками, сообщила психоаналитический терапевт, психолог сервиса «Ясно» Марина Волкова. Самые распространенные из них она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Одна из самых болезненных для отношений ошибок — когда родители переносят на ребенка обязательства и негативные чувства, связанные с партнером, рассказала эксперт.

«Например, женщина одна ведет быт, и ее это не устраивает, но выражать недовольство мужу — за то, что он проводит время так, как хочется ему и не участвует в общих делах семьи — она боится. Вместо этого она критикует детей за то, что они не убираются в комнате, обращаясь к их "совести": "Ты видишь, как мне плохо, и все равно ничего не делаешь"» — привела пример психолог.

Еще одна ошибка — утрата контроля над эмоциями и поведением, когда родители позволяют себе кричать, нападают на личность подростка, пытаясь подавить его через свою «взрослую власть», указала Волкова.

Почувствуйте разницу: "Ты не сделал домашнее задание, как мы договаривались" — это обсуждение поведения. А "Ты ленивый и никогда ничего не доделываешь!" — это нападение на личность, которое ранит гораздо глубже Марина Волкова психолог

Еще одна ошибка — когда родители концентрируют внимание только на учебе, не интересуясь внутренним миром подростка, добавила специалист. Когда важны только оценки, человеческий контакт теряется, отметила она.

«Родители и дети чувствуют себя неловко в присутствии друг друга, им не о чем поговорить — фоном постоянно тлеет какой-то конфликт, часто связанный именно с учебой. Часто это отражает неготовность родителей признать, что подросток становится более самостоятельным и его сфера автономии расширяется», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Психолог обратила внимание, что важно учиться говорить и слушать, а не только сообщать свою позицию в одностороннем порядке. Так, нужно задавать вопросы и внимательно слушать ответы — не для того, чтобы оценить позицию ребенка как правильную или неправильную, а из искреннего интереса — чтобы узнать, что для него важно, что происходит в его внутреннем мире.

Среди распространенных ошибок эксперт также выделила отказ признавать и уважать чувства подростка. «"Это не важно", "Ты переживаешь из-за пустяков", "со мной бывало и хуже" — когда подросток слышит такое, он закрывается, чувствует себя одиноким и непонятым. В отношениях растет отчуждение», — уточнила она.

