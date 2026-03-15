Сможет ли ИИ-репетитор заменить настоящего педагога

Новый инструмент представили в «Московской электронной школе». Теперь ученики будут готовиться к экзаменам с ИИ-репетитором. Эффективно ли такое обучение, выяснила «Вечерняя Москва».

Вот было время: сначала у королевских наследников были свои воспитатели, потом мода снизошла и до обычных семей — у детей начали появляться няни-педагоги. А сейчас, пожалуйста, всеведущий искусственный интеллект поделится со школьником любыми необходимыми знаниями! Но может ли искусственный интеллект сравниться в подходе обучения с человеком?

«Я считаю, что заменить педагога машина сегодня не способна. Это популярный миф, — уверяет эксперт по цифровой репутации в интернете Петр Сухоруких. — Преподаватель передает ученику не только знания, но и эмпатию, контроль внимания, мотивацию. Робот же полностью лишен человеческой харизмы. Он выступает исключительно как цифровой экзоскелет для образовательного процесса. При этом искусственный интеллект отлично берет на себя рутину проверки тестов, гоняет по правилам, выдает базовую теорию».

Многие эксперты сходятся во мнении, что наиболее плодотворным обучение станет при совмещении занятий и с искусственным интеллектом, и с «живым» репетитором. Ведь у каждого есть преимущества.

«Главная суперсила нейросетей в обучении — мгновенная адаптивность и снятие психологического барьера. Вспомните себя в школе: многие ли любили переспрашивать, боясь осуждения? ИИ-репетитор — идеальный терпеливый слушатель. Он может по 100 раз объяснять одно правило, пока ученик наконец не скажет: "Понял!". В коммуникациях мы называем это "эмпатией в действии", пусть и машинной. На практике это работает точечно: ребенок ошибся в шаге — система определяет пробел и выдает не двойку, а ссылку на параграф с нужным правилом», — объясняет преподаватель английского и испанского языков Дмитрий Першин.

При этом надо понимать, что, несмотря на, казалось бы, очевидное преимущество ИИ перед учителем — отсутствие «человеческого фактора», — и нейросеть иногда ошибается.

«Даже самые продвинутые модели ИИ не застрахованы от ошибок, и во многом это зависит от того, насколько полно и качественно они обучены на данных по конкретной теме. Если область знаний представлена недостаточно или является для системы малоизученной, нейросеть может начинать «достраивать» информацию и фактически выдумывать то, чего в реальности нет. По оценкам специалистов, в зависимости от задачи и формулировки запроса ошибки могут возникать примерно в 20-50 процентах случаев», — поделилась интересным фактом кандидат филологических наук Лариса Микаллеф.

Но сильно беспокоиться не стоит. ИИ-репетитор в МЭШ таких ошибок не допускает — все под контролем!

«ИИ объясняет теорию, показывает логику решения, задания разбиты по темам, их можно фильтровать по сложности. Принципиальная разница в том, что ИИ в МЭШ опирается не на "всю мощь интернета" (как ChatGPT), а на выверенную библиотеку МЭШ — материалы, одобренные методистами и прошедшие модерацию», — рассказывает пресс-секретарь независимого профсоюза Ольга Иванова. К слову, пользоваться нейросетями для российских школьников не в новинку.

«Сегодня больше половины российских учеников уже используют нейросети в учебных целях, и примерно каждый шестой делает это регулярно. Это означает, что задача школы — не игнорировать технологию, а выстроить ее грамотное применение. Иначе дети просто «обгонят» преподавателей и не успеют приобрести необходимые навыки медиаграмотности и критического мышления, которые требуются при работе с ИИ», — считает заместитель руководителя направления «ИИ» столичной ИТ-компании Сергей Карпович.

Действительно, если идти в ногу со временем, то ИИ в учебном процессе может оказаться очень полезным помощником.

«Внедрение ИИ-репетитора в "Московской электронной школе" является логичным этапом развития цифровой образовательной среды, — рассказывает доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. — Технологии искусственного интеллекта позволяют значительно расширить возможности обучения прежде всего за счет персонализации образовательного процесса. Система способна анализировать ответы ученика, его темп усвоения материала и типичные ошибки, после чего предлагает дополнительные объяснения и задания по тем темам, где возникают сложности».

Как все начиналось

Похожий инструмент уже демонстрировали в МЭШ полтора года назад. Сервис «Цифровой учитель» сначала давал школьникам пройти диагностический тест, а затем формулировал индивидуальную программу подготовки на основе результатов. Ответы проверялись автоматически.

В три клика

Работа с ИИ-репетитором в МЭШ на базе «Яндекс. Учебник» выстроена следующим образом:

Ученик заходит в раздел «Экзамены» электронного дневника МЭШ и переходит на платформу с ИИ-репетитором.

Ребенок выбирает задание ЕГЭ, решает его в тренажере, а затем в диалоге с ИИ запрашивает «пошаговый разбор» или «объяснение теории».

Система отмечает правильно выполненные задания, ведет статистику, показывает прогресс по темам.

