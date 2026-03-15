Найден фактор, указывающий на наличие высокого интеллекта у ребенка

Многие родители и учителя относятся к навязчивым привычкам подростков с настороженностью. Однако последние исследования показывают: легкая степень обсессивно-компульсивных симптомов (ОКС) у подростков может быть связана с более высоким уровнем интеллекта, рассказал «Газет.Ru» врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш.

«В исследованиях подростки с умеренной выраженностью навязчивых мыслей и ритуалов демонстрировали более высокий IQ по сравнению с теми, у кого симптомов почти не было, или у кого они были выражены сильно. Иными словами, небольшая "доза" обсессий, похоже, может стимулировать когнитивные процессы, помогая подростку лучше структурировать информацию, концентрироваться и контролировать внимание», — объяснил Скавыш.

При этом с ростом выраженности симптомов социальное и бытовое функционирование снижается.

«Но ухудшение социальной адаптации чаще связано не с навязчивыми мыслями, а с другими тяжёлыми расстройствами, которые у подростка могут сочетаться с ОКС. Тем не менее, результаты исследования заставляют пересмотреть привычные представления о легкой навязчивости: в некоторых случаях она может быть адаптивной стратегией, помогающей подростку организовать мысли и справляться с эмоциональной нагрузкой», — рассказал психиатр.

Для родителей и педагогов это открытие имеет важное практическое значение. Не каждая навязчивая привычка у подростка требует немедленного вмешательства. Легкая обсессивность может служить способом саморегуляции, помогать развивать внимание и концентрацию. Главное — отслеживать, чтобы симптомы не мешали учебе, социальной жизни или не сочетались с более тяжелыми психическими расстройствами.