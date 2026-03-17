Как не навредить часто болеющему ребенку

Инфекции и заболевания необходимы организму для тренировки иммунитета, но важно понимать меру, рассказала "РГ" заведующая педиатрическим отделением клиники "Персона", врач педиатр-неонатолог Софья Капустина.

Так, по ее словам, тренировку иммунитета можно сравнить с тренировкой лошади.

"Если это крепкий конь и мы его чуть-чуть подгоняем, он становится еще крепче. Но если это несчастная лошадь, которая уже отработала свое, то ее можно просто загнать", - пояснила врач .

Капустина подчеркнула, что любая инфекция - это нагрузка на иммунитет и временное его ослабление.

"Если ребенок болеет, важно дать возможность инфекции и иммунитету побороться, но при этом облегчить организму эту борьбу. Это значит, нельзя нагружать его в этот момент работой, учебой, посещением сада", - сказала она.

Также, добавила медик, необходимо исключить бесконтрольное использование противовирусных препаратов и антибиотиков, потому что это палка о двух концах. При тяжелой инфекции они помогают, но когда мы используем их при легких заболеваниях, то ломаем естественный процесс. Иммунитет не учится бороться. В результате ребенок болеет снова и снова, потому что препараты не убирают вирус до конца и не дают иммунитету сделать свою работу.

В то же время, отмечает педиатр, не стоит забывать про реабилитацию после выздоровления, которая необходима, если болезнь протекала тяжело. Например, ребенок переболел пневмонией или бронхитом, лечился антибиотиками. Но вот лечение закончилось, и он сразу пошел в сад.

"Так вот, больше двух-трех дней он там не продержится. Это можно сравнить с тем, что человеку вылечили перелом и сразу отправили бежать стометровку", - говорит Капустина.

Реабилитация заключается в том, чтобы помочь организму восстановиться. В это время нужно попить витамины, пробиотики, перейти на щадящий режим. Через какое-то время можно начать водить ребенка в сад, но до обеда, делать в середине недели выходной.

Директор по лабораторной медицине и производству компании "ЛабКвест" и "Q-Клиника", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич обратила внимание на "эффект второго ребенка", о котором много говорят врачи и который часто наблюдают родители.

"Я могу сказать и как мама: мой первый ребенок в возрасте примерно от двух до пяти лет болел чаще, чем второй. Понятное дело, иммунитет второго натренировался от старшего, который приносил из сада все, что можно", - пояснила эксперт.

Однако это не означает, что так будет в каждой семье, добавила Станкевич.

Между тем, по словам Капустиной, бывают совсем "несадовские дети". Их не нужно упорно вести их в сад, потому что пользы ни для здоровья, ни для иммунитета это не принесет: ребенок все равно будет сидеть дома, но больной. Педиатр также напомнила, что иммунитет, как любая другая система организма, в первую очередь зависит от генетики.

"Есть люди с крепким иммунитетом, есть со слабеньким, и изменить это можно, но только отчасти", - заключила она.

В то же время врач клиники Remedi Александра Митькина уточнила, что в среднем ребенок может переносить до 6-8 эпизодов ОРВИ в год, и это считается вариантом нормы. Такие инфекции помогают иммунной системе формировать специфическую защиту против конкретных вирусов. А вот у взрослых ситуация иная: их иммунная система уже знакома со многими возбудителями. Если взрослый болеет слишком часто, это может быть сигналом о повышенной нагрузке на организм - хроническом стрессе, недосыпании, дефицитах питания, курении, хронических заболеваниях или аллергических состояниях, которые делают слизистые более уязвимыми для инфекций.