Детский психолог ответила, чем для детей полезна игра в куклы

В 2026 году кукле Барби исполнилось 67 лет. Обладательница одного из самых больших собраний Барби в мире Татьяна Тузова рассказала «Вечерней Москве», какие экземпляры считаются самыми дорогими.

Коллекция Татьяны Тузовой насчитывает около 13 тысяч кукол.

— Самые яркие из них — две первые куклы, представленные в 1959 году. Это блондинка и брюнетка в полосатом купальнике, — рассказывает девушка.

Их тираж был небольшим. Вначале за 3 доллара (233 рубля) можно было приобрести брюнетку, за 5 долларов (389 рублей) — блондинку.

— Я приобрела их много лет назад примерно за 300 тысяч рублей каждую. Сегодня каждая стоит порядка полутора миллионов. А стоимость кукол в идеальном состоянии доходит до двух миллионов рублей, — уточняет коллекционер.

К дорогим куклам Барби также относятся экземпляры, наряды которых созданы дизайнерами. На стоимость влияют и украшения самой куклы.

— Самая дорогая кукла Барби как раз создана ювелирным дизайнером Стефано Кантури в единственном экземпляре. Ее стоимость переваливает за 23 миллиона рублей, — уточняет Татьяна Тузова.

Кстати, коллекционеров Барби — тысячи. При этом среди них в том числе немало мужчин.

— Не могу сказать, увеличивается или уменьшается число фанатов Барби. Новые коллекционеры появляются регулярно, но нередко старые ценители забрасывают свое увлечение и распродают коллекции. Желающих их купить всегда очень много: и я — одна из первых! — улыбается девушка.

Кстати, о мужчинах: спутник Барби — Кен, по словам Татьяны, коллекционерам совсем не интересен.

— Кены попадают в собрания случайно: в наборах выкупленных лотов на аукционах или в качестве комплимента от продавца. У меня Кенов наберется порядка тысячи, но я не учитываю их. С ними в моей коллекции будет уже 14 тысяч экземпляров, — отмечает Татьяна Тузова. — В фильме о Барби, который не так давно вышел на экраны, Кен таким и выглядит: пустым приложением к главной героине. Таким же он выглядит и для коллекционеров.

Кстати, по популярности с Барби можно сравнить и других кукол. Например, куклу Братс (Bratz). Эти малышки выглядели более дерзко, чем Барби, и тем самым завоевали свое призвание. Полюбили девочки и кукол Монстр Хай (Monster High), которые пытались отменить за их необычный «монстряшный» внешний вид. Кстати, их выпустила та же компания, что и Барби. С линейкой «монстряшек» сравнивают еще и кукол Ever After High. По сути, они были родственной и более милой франшизой Монстр Хай. Кстати, эти куклы частично совместимы! Обувь, сумки и другие их аксессуары отлично подходят моделькам друг друга. А вот в Японии популярна кукла Дженни (Jenny). Ее даже называли японской Барби.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Ерофеенко, детский психолог:

— Игра в куклы — это механизм усвоения социальных ролей. Ведь детям нужен наглядный образец для подражания. Кукла дает этот простой и понятный визуальный ориентир: «Вот эталон. Хочешь быть красивой — будь такой». Тут важно объяснить ребенку, что не нужно подражать кукле во всем. Понятно, что ее пропорции несовместимы с жизнью — женщина с такой физиологией не смогла бы выносить ребенка. Так что попытки «подогнать» себя под кукольный стандарт заканчиваются печально.

КСТАТИ

Изображения куклы Барби можно было встретить на лимитированных проездных карточках «Тройка». Сейчас экземпляры этой карты продают в среднем от 3000 рублей.