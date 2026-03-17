С какого возраста ребенка нужно начинать ухаживать за его деснами и зубами

Ежегодно 20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. В преддверии этой даты о том, как состояние зубов и десен влияет на весь организм ребенка, "Российской газете" рассказала врач - детский стоматолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Карина Мирзаева.

Кариес остается одним из самых распространенных хронических заболеваний у детей. Многие родители ошибочно полагают, что проблема ограничивается больным зубом, что молочные зубы выпадут, а потому следить за их состоянием не обязательно. Но это серьезная ошибка - последствия могут быть серьезными - от поражения уже постоянных зубов до нарушения пищеварения и проблем с учебой и социализацией.

Когда начинать уход: правило первого зуба

По словам эксперта, профилактику здоровья полости рта нельзя откладывать до школы. Ухаживать за деснами ребенка необходимо с момента появления первого зуба.

"Профилактика начинается с раннего возраста. Родителям рекомендуется следить за гигиеной полости рта ребенка с момента появления первых зубов, посещать стоматолога не реже одного раза в полгода и формировать у детей привычку регулярно чистить зубы", - подчеркивает Карина Мирзаева.

Последствия плохого ухода: от желудка до самооценки

Врач предупреждает, что разрушение эмали - лишь вершина айсберга. Из-за быстрого развития кариеса у детей (в силу особенностей строения эмали и дентина) последствия могут затронуть все системы организма:

Нарушение питания и ЖКТ. Зубная боль заставляет ребенка отказываться от твердой пищи (мяса, овощей, фруктов), что ведет к дефициту белка и витаминов.

"Если пища недостаточно тщательно пережевывается, нагрузка на желудок и кишечник возрастает. Со временем это может привести к появлению функциональных расстройств пищеварения - болей в животе, вздутия, нарушений стула", - поясняет стоматолог.

Снижение иммунитета. Запущенный кариес - это постоянный очаг инфекции. Бактерии и продукты их жизнедеятельности поддерживают хроническое воспаление, заставляя иммунную систему работать на износ, что делает ребенка более уязвимым перед простудными заболеваниями.

Влияние на учебу и настроение. Хроническая боль ухудшает сон, снижает концентрацию внимания и успеваемость в школе. Кроме того, испорченные зубы и неприятный запах изо рта могут стать причиной насмешек со стороны сверстников и вызвать трудности в общении.

Нарушение прикуса и патологии постоянных зубов. Это, пожалуй, самое коварное последствие. Преждевременное удаление молочного зуба может привести к тому, что постоянные зубы вырастут криво.

"Воспаление при нелеченном кариесе молочных зубов в некоторых случаях может затрагивать зачатки постоянных зубов, которые формируются под их корнями. Это может приводить к дефектам эмали, изменению формы зуба или нарушению сроков его прорезывания", - предупреждает Карина Мирзаева.

Именно поэтому стоматологи всегда стараются сохранить молочные зубы до их естественной смены, а не удалять их раньше времени.

Советы родителям

Чтобы избежать серьезных последствий, врач рекомендует придерживаться простых, но эффективных правил:

Начинайте чистить зубы ребенку с момента их прорезывания.

Ограничьте частое употребление сахара в питании, приучите ребенка полоскать рот после сладких напитков, фруктов и конфет.

Посещайте стоматолога каждые полгода, даже если зубы кажутся здоровыми (профилактические осмотры помогают выявить кариес на ранней стадии).

Лечите молочные зубы вовремя - это фундамент здоровья постоянных зубов и всего организма в целом.