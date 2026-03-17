Эксперт объяснил, почему детям опасно соблюдать пост

Отказ от «животной пищи» приводит к дефициту аминокислот в организме.

Для взрослых подобное воздержание допустимо. Об этом академик РАН и бывший главный санитарный врач России рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Сейчас идёт самый строгий пост. Детям поститься нельзя, потому что они растут, а это будет задерживать их в развитии физическом и умственном. А взрослым это не мешает. Тем более в нашей современной жизни, когда мы физическим трудом не занимаемся, а едим так, как будто нам завтра идти шахтёром работать отбойным молотком. Поэтому при нашем современном образе жизни пост – это полезно. Единственное, что мы не получаем примерно 20 аминокислот, которые есть в белке, есть только в животной пище. Но для взрослых это допустимо. И уже третье тысячелетие пошло соблюдения поста, каких-то видимых причин того, что это испортит здоровье, не выявлено».

Великий пост в этом году начался 23 февраля и завершится 11 апреля.