Какие продукты помогут ребенку подготовиться к экзамену

Жирная рыба, яйца и тыквенные семечки должны быть в меню ученика в период подготовки к экзаменам. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, когда ребенок готовится к сдачи экзаменов, стоит пересмотреть его рацион и обеспечить мозг "топливом", необходимым для более быстрого усвоения информации. В этом поможет в том числе жирная рыба, посоветовала диетолог.

"Это может быть скумбрия, сельдь, лосось. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы мозгу для нормальной работы и способствуют ускорению мыслительного процесса, а также улучшению памяти. Поэтому стоит добавлять жирную рыбу в рацион ребенка 2–3 раза в неделю".

Кроме того, в меню должны быть яйца. Это источник холина, который участвует в синтезе нейромедиатора ацетилхолина, играющего важную роль в поддержании когнитивных функций.

"Когда ребенок получает достаточно холина, он лучше соображает и быстрее запоминает информацию. Поэтому пару раз в неделю стоит готовить на завтрак омлет или просто отваривать яйцо", – отметила диетолог.

Также важно обратить внимание на цельнозерновые продукты, так как мозгу необходима глюкоза. Однако получать ее стоит не из простых углеводов, которыми богаты булки и конфеты, поскольку в таком случае она мгновенно усваивается, вызывая скачок сахара.

"Особенно важно получать сложные углеводы, которые медленно расщепляются и дают энергию на 3–4 часа, обеспечивая стабильную работоспособность. Они содержатся в крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы, цельнозерновом хлебе".

Кроме того, полезно добавлять в рацион орехи и тыквенные семечки: суточная норма составляет около 30–40 граммов. Они являются хорошим источником цинка и магния: первый важен для работы отдела мозга, отвечающего за память, второй – способствует снятию напряжения и улучшает сон, отметила диетолог.

