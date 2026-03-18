Почему мальчикам и девочкам нужна одинаковая поддержка родителей

Вечная дилемма: кому из детей, мальчику или девочке, необходимо больше поддержки — вопрос, который волнует многие семьи. Одни утверждают, что девочки нуждаются в особой опеке из-за своей эмоциональной восприимчивости. Другие убеждены, что больше следует помогать сыновьям, ведь им предстоит стать опорой семьи в будущем. Психолог семейного центра «Планета Семьи» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алена Михеяшина рассказала, как найти баланс в родительской заботе и учесть интересы каждого.

© Вечерняя Москва

Стереотипы как ловушка

Действительно, многие из нас выросли в парадигме четкого разделения ролей. Девочек традиционно воспринимают как «хранительниц очага», которым нужны защита и эмоциональная поддержка. Мальчиков же растят как «мужчин-добытчиков», нередко ограничивая проявления чувств и эмоций.

— В реальности это выглядит так: родители инстинктивно стремятся обеспечить дочерей всем необходимым — от красивой одежды до утешения по любому поводу. При этом сыновьям транслируется мысль: «Ты должен справляться сам», уделяя меньше внимания эмоциональной поддержке. Такой подход в воспитании, основанный на гендерных стереотипах, а не на личности ребенка, создает сильное неравенство и ведет к серьезным последствиям, — объяснила Алена Михеяшина.

Девочки рискуют вырасти с установкой «меня должны спасать и решать мои проблемы». Это мешает формированию здоровой самостоятельности и критического мышления. Мальчики же с детства учатся прятать эмоции. Во взрослом возрасте это оборачивается алекситимией — неспособностью понимать и выражать чувства, а в результате трудностями в построении близких отношений и проблемами с психическим здоровьем.

— Такой подход полностью игнорирует индивидуальность ребенка и навязывает ему роль, которая продиктована устаревшими социальными нормами. Помощь родителей — это не тотальная защита от трудностей, а развитие жизненно важных навыков. И главная ошибка мам и пап — подмена этих понятий, — добавила психолог.

Поэтому правильней было бы сформулировать вопрос так: «Как помочь каждому ребенку развить навыки самостоятельности, эмоциональной устойчивости и ответственности?».

— Прежде всего необходимо отказаться от разделения заботы по половому признаку и обеспечить и сыну, и дочери возможность развить навыки взрослых, — отметила Алена Михеяшина.

Ключевые навыки для развития

Эмоциональный интеллект. Разрешайте детям плакать, грустить и бояться. Учите их говорить о чувствах, управлять гневом и отстаивать личные границы, не боясь показаться «неудобными»; Бытовая самостоятельность. И мальчик, и девочка должны уметь приготовить себе пищу, убирать за собой и заботиться о своем пространстве. Ведение быта — это не женская прерогатива, а навыки взрослого и самостоятельного человека, а также уважение к своему труду и труду партнера в будущем; Финансовая грамотность. Учите детей обращаться с деньгами, копить и планировать траты; Ответственность и умение преодолевать трудности. Избегайте «защитного» воспитания, когда вы бросаетесь «спасать» ребенка при малейшей сложности. Дайте возможность в некоторых ситуациях принимать решение самостоятельно и нести за него ответственность.

Рекомендации для родителей

Чтобы избежать неравенства и помочь детям вырасти гармоничными личностями можно придерживаться простых правил:

Анализируйте свои ожидания. Спросите себя: «Я требую этого от дочери/сына, потому что это важно для развития личности или потому что «так принято»?»;

Давайте задачи по возрасту, а не по полу. Выносить мусор и мыть посуду должны учиться все. Разговаривать о чувствах и просить о помощи тоже должны учиться как мальчики, так и девочки;

Хвалите за поступки, а не за соответствие полу. Вместо «Ты настоящий мужчина, не плачешь», скажите: «Ты смог справиться с обидой. Это было трудно, молодец». Вместо «Ты же девочка, будь аккуратной», скажите: «Ты красиво расставила игрушки. В комнате теперь так чисто».

— В вопросах воспитания не должно быть гендерных квот на любовь и поддержку. Ребенку все равно, какие стереотипы витают в обществе. Ему важно знать, что родители видят в нем личность. Помогая сыну и дочери развивать силу, чуткость, самостоятельность и умение просить о помощи, мы готовим их к реальной, многогранной взрослой жизни, где успех зависит не от пола, а от человеческих качеств, — заключила специалист.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, Ресурсный центр «Отрадное», Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево», а также пять особых семейных центров для детей с особенностями здоровья. Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Подробная информация о работе центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».