Психотерапевт объяснила, как отец влияет на развитие психики человека

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», как отец влияет на развитие психики человека. По её словам, современный «хороший отец» в глазах россиян — это не столько кормилец, сколько активно вовлечённый взрослый, который проводит с ребёнком время, участвует в повседневном уходе, принимает участие в воспитательных решениях и остаётся эмоционально доступным.

«Такой сдвиг важен с точки зрения психологического здоровья: исследования показывают, что включённость отца в уход и общение связана с более гармоничным эмоциональным развитием ребёнка, лучшими социальными навыками и снижением риска нарушений в ряде сфер развития, в том числе за счёт уменьшения стресса у матери», — сказала эксперт.

Крашкина отметила, что женщины чаще подчёркивают значимость заботливого и эмоционально открытого отца и тем самым задают более «психологически чувствительный» стандарт маскулинности — с правом мужчины на проявление эмоций, эмпатию и мягкую поддержку, а не только на контроль и дисциплину. Одновременно большинство россиян по-прежнему считают, что роль матери в современном обществе остаётся более сложной, чем роль отца, что отражает дополнительную нагрузку на женщин и повышенный риск эмоционального выгорания, если вовлечённость партнёра недостаточна.