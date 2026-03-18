Ученые выяснили, что помогает детям лучше понимать окружающих

Психологи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили, что дошкольники лучше считывают и осознают скрытые и смешанные эмоции окружающих, если владеют умением составлять рассказы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

Авторы исследовали связь речевого и эмоционального развития у почти 1 тыс. детей в возрасте пяти-шести лет. Задания, которые они выполняли, были посвящены умению составлять рассказы по картинкам, а также навыкам считывания смешанных эмоций и активному словарному запасу. Результаты показали взаимосвязь между качеством истории, придуманной ребенком (ее цельностью и связностью), и пониманием эмоций.

"Оказывается, умение рассказывать истории влияет на понимание эмоций сильнее, чем объем словарного запаса сам по себе", - прокомментировал результаты заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Екатерина Ощепкова, объясняя выявленную взаимосвязь, отметила, что составление рассказа представляет собой сложную задачу: ребенку нужно встать на место героев, понять их мотивы и чувства, а также выстроить логическую цепочку событий, которая была бы понятна слушателю. Поэтому для развития понимания эмоций у дошкольника нужно не просто расширять его словарный запас, но и развивать у него умение рассказывать, делают вывод авторы работы.

"Чаще просите ребенка составить связный рассказ по картинкам или обсудите мотивы и чувства персонажей книги. Понимание эмоций улучшит рассказы, а практика придумывания историй поможет глубже осознавать чувства - свои и окружающих", - отметили в МГУ.

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Cultural Cognitive Science.