Почему не стоит направлять к психологу женщин, не планирующих детей

Россиянок, не планирующих детей, собираются направлять к психологу. Если женщина во время анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не планирует иметь детей, то ее рекомендуется направить на консультацию к специалисту «с целью формирования у нее положительных установок на рождение». Об этом говорится в документе Министерства здравоохранения РФ. Какую роль в такой ситуации может сыграть психолог — в материале «Вечерней Москвы».

По словам клинического психолога Ильи Ахмедова, с профессиональной точки зрения здесь важно разделить психологическую помощь и попытку изменить установку под внешнее ожидание.

Если у женщины позиция «не хочу детей» является осознанным, устойчивым личным выбором, то направление к психологу с высокой вероятностью не приведет к изменению решения. В психологии ценности и жизненные стратегии относятся к глубинным установкам, и они не меняются через внешнее давление или «разъяснительную работу», — объяснил Ахмедов.

Более того, попытка повлиять на решение женщины может вызвать так называемую психологическую реактивность — внутреннее сопротивление и усиление исходной позиции («не хочу еще сильнее»), отметил эксперт.

Если же за отказом стоят непроработанные страхи, например страх боли, потери свободы, травматичный опыт, тревога за будущее, тогда работа с психологом действительно может быть полезной. Однако не как «формирование нужной установки», а как прояснение причин и снижение тревоги, после чего решение может измениться, или, наоборот, стать еще более осознанным, — сообщил психолог.

Специалист объяснил, что эффективная психотерапия строится на принципах:

добровольности;

уважения к автономии;

отсутствия навязываемой цели.

Если цель специалиста заранее задана и нацелена на «сформировать желание родить» — это противоречит базовой профессиональной этике и снижает эффективность работы, — сказал собеседник «ВМ».

Психолог также назвал возможные негативные эффекты такой практики. К ним относятся:

усиление сопротивления и недоверия к системе;

ощущение давления и нарушения личных границ;

формирование защитного поведения (скрытность, формальные ответы);

обесценивание самой идеи психологической помощи.

По его мнению, в большинстве случаев подобная навязанная психологическая помощь не поможет женщине захотеть детей.

Она может помочь только там, где есть внутренняя амбивалентность («хочу, но боюсь»), и то при условии, что работа ведется бережно и без давления, — сказал Ахмедов.

Специалист подчеркнул, что такое давление на женщин может сделать только хуже, особенно если формат будет восприниматься как принудительный или оценочный. С точки зрения поведенческой психологии вполне вероятно, что часть женщин будет давать социально желаемые ответы, избегать откровенности, формально проходить процедуры либо вовсе уклоняться от диспансеризации.

Психолог может быть полезен в теме репродуктивного выбора, но только как пространство для осмысления, а не как инструмент изменения позиции. Попытка использовать психологию как средство «формирования нужного решения» обычно снижает доверие и эффективность и чаще вызывает сопротивление, чем реальные изменения, — заключил эксперт.

Ранее в Общественной палате РФ предложили поднять сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей. Сейчас его размер составляет 12 тысяч рублей, а с момента его введения выплату поднимали лишь на одну тысячу рублей. Что такое родовой сертификат, кто может его получить и возможно ли повышение его суммы — в материале «ВМ».