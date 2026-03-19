Когда стартует досрочный период сдачи ЕГЭ

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнётся 20 марта в 70 регионах России. На пятницу запланированы экзамены по географии и литературе, сообщили в Рособрнадзоре.

24 марта состоится тестирование по русскому языку, 27 марта — единый госэкзамен по математике базового и профильного уровней, 31-го числа — по биологии, физике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. На 3 апреля запланирована сдача устной части экзамена по иностранным языкам, на 7-е — ЕГЭ по информатике и обществознанию, на 10 апреля — по истории и химии.

С 13 по 20 апреля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Основной период проведения единого государственного экзамена — с 1 июня по 9 июля.