Как понять, что ребенку не хватает витаминов весной

С наступлением весны у детей все чаще проявляются признаки нехватки витаминов. О том, как распознать гиповитаминоз и чем он опасен, рассказала врач‑педиатр Анна Спиваковская телеканалу «Саратов 24».

По словам специалиста, чаще всего у детей диагностируется не выраженный авитаминоз, а гиповитаминоз — постепенное снижение уровня витаминов в организме, которое особенно проявляется в этот период.

«После зимы запасы витаминов в организме снижаются, а нагрузка на иммунную систему остается высокой. Это и приводит к ухудшению самочувствия у детей», — отметила Анна Спиваковская.

Причинами такого состояния становятся недостаток солнечного света, дефицит свежих овощей и фруктов в рационе, а также перенесенные простудные заболевания. Среди основных признаков нехватки витаминов специалист выделила повышенную утомляемость, снижение концентрации, частые ОРВИ, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, а также перепады настроения.

«Родители часто списывают это на усталость или особенности характера ребенка, но такие симптомы могут сигнализировать о дефиците витаминов», — пояснила педиатр.

Отдельно врач обратила внимание на витамин D, нехватка которого встречается у детей довольно часто вне зависимости от времени года. При этом специалист предостерегла от самостоятельного приема витаминных комплексов.

«Назначать витамины должен только врач. Избыток витаминов так же опасен, как и их недостаток», — подчеркнула она.

Педиатр рекомендовала при появлении тревожных симптомов обращаться за консультацией и при необходимости сдавать анализы, чтобы точно определить, каких веществ не хватает организму.

Ранее эксперты опровергли распространенное представление о весеннем авитаминозе как главной причине упадка сил: при разнообразном питании критическая нехватка витаминов встречается редко, а истинные причины усталости чаще кроются в проблемах ЖКТ, мешающих усвоению нутриентов, а также в дефиците витамина D (из‑за короткого светового дня и экологии), магния (из‑за хронического стресса) и йода (вдали от моря). Перед приемом витаминных комплексов специалисты рекомендуют проверить состояние желудка и кишечника и сдать анализы на ключевые микроэлементы, чтобы определить реальные потребности организма.