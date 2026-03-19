Психолог объяснила, какую фразу нельзя говорить детям

Часто используемое родителями выражение «как тебе не стыдно» негативно влияет на самооценку ребенка, рассказала психолог Кристина Мизерная. По ее словам, это не указывает на ошибку, а только формирует у ребенка неуверенность и чувство стыда, которое остается на годы.

Эксперт добавила, что стыд — одна из самых тяжелых для психики эмоций. Чувство вины обычно связано с конкретным поступком, а стыд направлен на личность человека.

— Вина говорит: «Ты сделал что-то неправильно». Стыд говорит: «С тобой что-то не так». Когда ребенок регулярно слышит «как тебе не стыдно», он редко воспринимает это как критику действия. Чаще он воспринимает это как оценку себя самого. Постепенно формируется ощущение, что он плохой, неправильный, недостаточно хороший для одобрения взрослых, — уточнила специалист.

Это порождает страх совершать любые поступки, стремление скрывать собственные недостатки и в оправданиях искать защиту от возможной критики.

Причиной подобного является восприятие ребенком родительских оценок как оценки собственной личности, а не отдельных действий. В итоге развивается внутренняя самокритичность, сопровождающая взрослого человека всю жизнь и выражающаяся в мыслях «со мной что-то не так», «я снова все испортил», «я хуже других».

Чтобы избежать негативных последствий, родителям стоит заменять осуждение личности ребенка конкретной характеристикой поведения. Необходимо объяснить малышу, какой именно поступок недопустим и почему. Вместо обвинения личности важно предложить альтернативные решения проблемы, сохраняя уважение к индивидуальности ребенка, сообщает Life.ru.

Как родителям понять, что над ребенком совершили насилие, по каким причинам он может это скрывать и чем помочь пострадавшему, «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.