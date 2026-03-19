Депутат усомнился в необходимости предмета «Моя семья» в начальной школе

Дополнительная нагрузка может негативно сказаться на качестве «обучения и воспитания».

Таким мнением первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Моя позиция заключается в том, что дети сейчас перегружены, поэтому любой новый предмет нужно тщательно взвесить, прежде чем вводить в школьный курс. Я не знаю, какой эффект будет от предмета «Моя семья» в начальной школе. Но я знаю, что в конце советского периода, когда проводились «Этика и психология семейной жизни», тогда психологи и педагоги оценивали этот курс положительно. Мне представляется, что про семью в начальной школе можно успешно поговорить на уроках, например, «Родная речь», литературы, обсуждая те или другие книги, прочитанные детьми. Мне кажется, этого вполне достаточно. Я — не поклонник, чтобы мы без крайней нужды увеличивали количество уроков. Мне кажется, механическое увеличение количества занятий не приводит к улучшению качества обучения и воспитания. Насколько я понимаю, предмет [семьяведение — прим. ГМ] введён сравнительно недавно и итоги подводить рано. Мне кажется, что всё-таки «Этика и психология семейной жизни» или «Семьяведение» — это, скорее, предмет для старших классов, а не для пятого».

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года в российских школах начнут преподавать внеурочный курс «Моя семья» для учащихся 1–4 классов. Внедрение курса зависит от выбора школ и родителей.