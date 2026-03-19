В каком возрасте нужно формировать здоровые привычки у детей

Формировать здоровые привычки у детей нужно с детства, до того, как им исполнится 10 лет, поскольку именно у детей такого возраста наиболее остро стоит проблема ожирения. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук, профессор РАН Алла Погожева.

"Сейчас у нас имеется около 27% детей с избыточной массой тела, из них 9% именно с ожирением, эта цифра потихонечку растет из года в год, вот сейчас это последние данные. Дело в том, что у детей неравномерно отмечается прибавка в весе. Обычно до 10 лет как раз более выраженная масса тела и ожирение чаще, после 10 лет, наоборот, эти цифры падают, вес у них снижается практически до нормальных цифр. То есть детьми нужно заниматься до 10 лет, это самая актуальная проблема", - сказала Погожева на пресс-конференции "Ожирение - глобальный вызов 21 века".

Она добавила, что, если среди взрослых страдают от ожирения чаще женщины, то среди детей - мальчики.