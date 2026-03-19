Запрет смартфонов в школах дал неожиданный эффект

Новое исследование Университета Бирмингема показало, что строгие правила использования телефонов в школах не являются универсальным решением для улучшения успеваемости и благополучия учеников. Исследование проекта SMART Schools, опубликованное в журнале Social Sciences and Medicine, охватило семь средних школ и стало крупнейшим анализом влияния школьной политики на жизнь подростков.

Методы и участники

Ученые провели углубленные интервью с 177 участниками — школьниками, педагогами и родителями. Три школы придерживались строгих ограничений: телефоны запрещалось использовать в развлекательных целях, их нужно было хранить в сумках или запирающихся чехлах. Четыре школы применяли более свободный подход: разрешалось пользоваться телефонами в перемены, обеденные часы или в течение учебного дня.

Доктор Эми Рандхава отметила:

«Мы работали с большими группами студентов, родителей и сотрудников, чтобы составить полную картину реального положения дел. Студенты хорошо осведомлены о проблемах, связанных с телефонами, и активно делились своим опытом».

Преимущества и недостатки разных подходов

Школы с ограничительной политикой отметили рост личного общения между учениками в течение дня. Однако подростки признавались, что компенсировали потерянное время на телефоны позднее — жертвуя сном, физической активностью и иногда учебой.

В школах с более свободным режимом возникали иные трудности. Возможность делать фотографии или сообщения без разрешения других учащихся иногда приводила к конфликтам, которые начинались в социальных сетях, а затем перетекали в личное общение.

«Взаимоотношения с телефонами — круглосуточные. Проблемы, возникающие вне школы, влияют на учебный день. Ограничительные правила не решают более широкие вопросы цифровой жизни молодежи», — пояснила профессор Виктория Гудьир.

Реакция участников исследования

Учителя признавали пользу ограничений, но отмечали непредвиденные последствия. Некоторые ученики сообщали, что жертвуя временем на сон и активность, пытались наверстать упущенное, используя телефоны после уроков. В свободных школах ученики получали возможность более широкой цифровой сети, что помогало тем, у кого меньше друзей в школе, но создавало риск травли и конфликтов.

«Разные варианты подходят разным ученикам. Мы видим, что ограничения помогают личному общению, а свобода — развитию цифровых связей», — добавила Эми Рандхава.

Выводы исследователей

Исследование подчеркивает, что крайности в школьной политике по телефонам могут негативно сказаться на развитии подростков. Полный запрет или чрезмерная свобода пользования устройствами не решают проблем, а иногда даже их усугубляют. Оптимальный подход — дозированное использование телефонов, которое позволяет сохранять цифровые возможности, но не мешает личному общению, учебе и физической активности. Важно, чтобы школы сопровождали правила рекомендациями для учителей, помогая учащимся находить баланс между онлайн- и офлайн-жизнью.