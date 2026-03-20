В России стартует ЕГЭ-2026

Сегодня стартует кампания ЕГЭ-2026: начинается досрочный период госэкзамена. Он продлится месяц - до 20 апреля.

Сдавать ЕГЭ досрочно будут чуть более 2,5 тысячи человек в 70 регионах России. А всего экзамены в этом году сдают более 747 тысяч участников. Досрочников не так много, потому что сдать экзамен авансом могут только определенные категории. Какие?

Прежде всего это выпускники 11-х классов (этого учебного года), которые по уважительным причинам не смогут прийти на экзамен в основной период. Что за причины? Например, участие в международной олимпиаде, спортивных соревнованиях или запланированное лечение в стационаре. Кроме того, раньше всех ЕГЭ сдают студенты колледжей, которым это нужно, и ученики зарубежных школ.

Досрочный период открывают экзамены по географии и литературе. Далее, с "шагом" в два-три дня: 24 марта - русский язык, 27 - обе математики (базового и профильного уровней), 31 марта - биология, физика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля - устная часть ЕГЭ по инязу, 7 апреля - информатика и обществознание, 10 апреля - история и химия.

С 13 по 20 апреля - резервные дни для сдачи всех предметов.

В топе у участников досрочного этапа, кроме обязательного экзамена по русскому языку, еще математика (оба уровня), обществознание и биология. По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, не сдает позиции обществознание: оно снова и снова на первом месте среди предметов по выбору. На втором месте - информатика, на третьем - биология. В пятерку лидеров также вошли физика и химия.

Несмотря на то что досрочный этап - лишь для немногих, проходить экзамены будут по всем правилам, и подготовка к ним должна быть самой серьезной.

Как отметили в Рособрнадзоре, нужно стремиться сдать ЕГЭ не менее чем на 60 баллов. Именно этот уровень, по словам экспертов, будет означать, что в вузе учиться будет гораздо легче. Это актуально для всех предметов, но крайне важно для инженерных и естественно-научных направлений.

