Психолог предупредил об опасности тренда «Моя бирочка» в соцсетях

Психолог предупреждает, что тренд «Моя бирочка» таит в себе серьезные риски: он может быть проявлением глубинных травм матерей, нарушать личные границы детей и приводить к проблемам с привязанностью во взрослом возрасте. Специалист рекомендует обращаться к психотерапии для осознания и коррекции такого поведения.

В социальных сетях набирает популярность тренд «Моя бирочка»: мамы публикуют видео с повзрослевшими сыновьями, целуют их в губы, обнимают и просят взять себя на руки. Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов назвал такое поведение инцестуозным и вызывающим серьёзные опасения.

По словам эксперта, подобные действия могут быть вызваны незавершёнными эмоциональными травмами самих матерей, связанными с недостатком любви в детстве. В отсутствие стабильных отношений со взрослыми партнёрами женщины нередко пытаются восполнить дефицит близости через детей, делая их своего рода эмоциональными «заместителями». Это также свидетельствует о непонимании личных границ и отсутствии знаний о здоровых отношениях.

В беседе с «Радио 1» психолог перечислил возможные последствия для детей: сложности с формированием здоровой привязанности в будущем, эмоциональные травмы (низкая самооценка, тревожность, депрессия), а также высокий риск повторения этой модели поведения во взрослой жизни. По мнению Шамсутдинова, в таких семьях часто отсутствует полноценное отцовское участие, что усиливает деструктивные паттерны. Он подчеркнул, что психотерапия способна помочь разобраться в этих сложных динамиках и научиться выстраивать здоровые границы.

