Эксперты обсудили, нужно ли контролировать жизнь учителей в соцсетях

Соцсети учителей планируют проверять на сомнительный контент при приеме их на работу. Если на странице педагога есть пикантные фото и другой провокационный контент, то его нельзя и близко подпускать к детям. Так считают в Национальном родительском комитете. Проверять соцсети нужно при приеме человека на работу, уверены общественники. С такой идеей выступил сопредседатель всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский. «Вечерняя Москва» узнала у председателя Национального родительского комитета, лидера волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирины Волынец, действительно ли нужна такая мера.

© Вечерняя Москва

По ее словам, подобная инициатива необходима, потому что учителя являются примером для детей.

«Я полностью поддерживаю инициативу моих коллег из Национального родительского комитета. Вопрос этот назрел давно: педагог сегодня — это не просто человек, дающий знания. Это пример для подражания, и его публичный образ должен соответствовать высоким стандартам», — сказала она.

Эксперт напомнила, что уже не раз были ситуации, когда контент в соцсетях учителя вступал в противоречие с его профессиональным статусом. Однако здесь очень важно провести четкую грань.

«Именно для этого мы еще в 2019 году предлагали разработать единый регламент профессионального поведения педагогов, включая поведение в интернете. Цель такого регламента — не "закрутить гайки", а защитить учителей от субъективных и предвзятых оценок», — говорит Волынец.

При этом, по словам специалиста, фото в купальнике с семейного отдыха на море или снимки с занятий спортом, безусловно, не должны быть поводом для травли или увольнения.

«Учитель — живой человек, и попытки сделать из него бесполого аскета контрпродуктивны. Я сама приводила пример: молодая школьная преподавательница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, спортсменка и чемпионка с прекрасной фигурой, выложившая свои фото в спортивном купальнике с соревнований, в которых она победила, была уволена за это из школы. Это недопустимо. Тогда общественность взбунтовалась, и Кувшинниковой предложили вернуться на прежнюю должность», — напомнила Волынец.

По ее мнению, грань проходит там, где контент становится провокационным, содержит откровенную эротику или пропаганду того, что противоречит традиционным ценностям.

«Если же педагог участвовал в сомнительных развлекательных шоу в прошлом, то это тоже должно быть предметом анализа при приеме его на работу, чтобы избежать репутационных рисков для школы. Нужно уйти от понятия «аморальное поведение» как от растяжимого и субъективного и четко прописать: вот это — неприемлемо для педагога, а это — касается только его частной жизни и не является поводом для санкций. Это позволит и детей оградить от деструктивного влияния, и учителей защитить от необоснованных преследований, оставив в профессии талантливых педагогов, которые могут прекрасно ладить с детьми», — заключила собеседница «ВМ».

