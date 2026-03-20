Что такое абсанс у ребенка и почему важно диагностировать его вовремя

Уже привыкли, что ваше чадо моментами будто «выпадает» из реальности? Только что смотрел мультики, а через секунду замирает, уставившись в одну точку. Не вздумайте его тормошить и называть ротозеем. Лучше отведите к врачу.

Вы зовете ребенка по имени, а он будто не слышит. Смотрит в одну точку, замирает, а через несколько секунд возвращается к своим делам. Рисует, пишет, собирает конструктор, как ни в чем не бывало. Часто родители списывают это на задумчивость или рассеянность. Но иногда за такими эпизодами скрываются абсансы — кратковременные эпилептические приступы. Невролог Ольга Бударина рассказала об этом малоизвестном пока явлении.

Что это за «зверь»

Абсанс — это внезапное отключение сознания. Ребенок замирает, взгляд становится пустым и неподвижным. Никаких подергиваний или напряжения конечностей нет. Могут быть легкие движения век или губ, но часто их трудно заметить.

«Длится такой эпизод от 5 до 20 секунд. За день их может быть десятки. После приступа ребенок приходит в себя и продолжает делать то, чем занимался, ничего не помня о случившемся», — поясняет врач.

Почему родители долго не замечают

Абсансы легко пропустить. Они выглядят как секундная заминка, мгновенное зависание. Ребенок не падает, не дергается, не кричит, как при эпилептических припадках. В школе учителя могут считать таких детей рассеянными или невнимательными. Из-за этого диагноз часто ставят поздно, когда приступы уже мешают учебе и общению.

На что обратить внимание

Стоит насторожиться, если эпизоды замирания повторяются в течение дня; ребенок не реагирует на голос или прикосновения; он внезапно прерывает речь или действие; после приступа быстро приходит в себя, без сонливости и спутанности сознания.

Группа риска

Детская абсансная эпилепсия чаще всего проявляется в возрасте от 4 до 10-12 лет. Выделяют также подростковую форму. Это разновидность генерализованной эпилепсии. Диагноз ставится с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Лечить можно и нужно

«Абсансы хорошо поддаются лечению. Современные препараты позволяют полностью контролировать приступы и не влияют на качество жизни ребенка. Главное — вовремя начать терапию. Поэтому не стоит откладывать визит к неврологу, если вы заметили у ребенка похожие симптомы», — говорит Ольга.

Чем раньше поставлен диагноз, тем быстрее можно вернуть ему спокойное детство без провалов в памяти и замираний.