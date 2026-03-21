В Подмосковье набирает популярность тренд на конкретные имена

В Подмосковье набирает популярность тренд на древнерусские имена. Среди лидеров — Митрофан и Прасковья, также встречаются Аникей, Милолика и Велеслав. Это выяснил 360.ru.

© Freepik

Родители часто выбирают имя, просто найдя его в интернете и руководствуясь личными ощущениями. Фольклорист Кирилл Богомолов объясняет этот тренд как сложный культурный элемент, в котором сакральные смыслы обретают новую жизнь. Отмечается, что на Руси имя действительно воспринималось как мистический код и оберег.

В 2025 году в Москве был заметен другой тренд — называть детей в честь героев кино и сериалов, в частности, Финист, Алиса или Лукас.