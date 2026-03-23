Психолог объяснила, с какого возраста стоит отдавать ребенка в первый класс

Родителям не стоит торопиться отдавать ребенка младше семи лет в первый класс, поскольку в этом возрасте он не может выдерживать школьный темп и нагрузку. Об этом «Москве 24» рассказала детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

По ее словам, на фоне более старших одноклассников такие дети могут быстрее уставать, хуже усваивать материал, из-за чего — терять мотивацию. Перед школой взрослым стоит оценить, может ли ребенок просидеть на одном месте, сосредоточившись на деле хотя бы 10 минут, а также развивать его внимание, логическое мышление, память и воображение.

«Достаточно время от времени в процессе повседневных дел подкидывать небольшие задачки. Например, по дороге в детский сад можно задавать вопросы: «Какое сегодня время года?», «Почему ты решил, что весна?», «А что наступит потом?» и так далее», – посоветовала Резенова.

Пресс-служба Минцифры РФ до этого сообщила, что на портале Госуслуг запущена функция черновиков заявлений о приеме детей в первый класс. Новая опция позволяет заполнить все необходимые данные до официального старта приемной кампании, а в момент ее начала останется лишь нажать кнопку отправки, пояснили в министерстве. Сервис доступен во всех регионах России, за исключением Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).