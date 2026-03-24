Психолог объяснила, как выбрать книги для совместного чтения с детьми

Выбирать литературу для совместного чтения с ребенком важно с учетом его возраста. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

По ее словам, до года можно читать потешки, в которых часто повторяются одни и те же простые слова и слоги. Они легко запоминаются и уходят в копилку словарного запаса, уточнила эксперт. В возрасте от года до трех лет подойдут народные сказки о животных, поскольку детей привлекают яркие образы.

«Детям с четырех до пяти-шести лет полезно читать книги, которые направлены на развитие социальных навыков. Например, про разные важные профессии – врачей, пожарных, про времена года и так далее. Еще необходимо подключать сказки на развитие эмоционального интеллекта, которые учат различать чувства и сопереживать», – пояснила Сальникова.

В ходе чтения психолог посоветовала задавать детям вопросы о том, как они оценивают ситуацию, а также говорить о том, как нужно правильно поступать.

Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов до этого говорил, что совместное чтение создает уникальное пространство для общения и доверия между родителями и детьми, а также укрепляет эмоциональную связь. Он добавил, что чтение должно быть эмоциональным и вдохновляющим, а монотонное озвучивание текста гаджетом не принесет пользы.