Можно ли вакцинировать ребенка от клещевого энцефалита при аллергии

Аллергия у ребенка не является абсолютным противопоказанием к вакцинации от клещевого энцефалита. Решение принимает индивидуально врач после осмотра, сообщила журналистам заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

«Аллергия — не стопроцентное противопоказание для вакцинации, потому что провести такому ребенку процедуру можно после консультации и осмотра врача. Если решение о вакцинации принято, то после процедуры могут быть назначены антигистаминные препараты, чтобы вакцинация не дала аллергической реакции», — сказала она.

Специалист отметила, что абсолютным противопоказанием к вакцинации является хроническое заболевание или недавняя фаза его обострения, а также период менее двух недель после перенесенного респираторного заболевания.

Как добавила Эсауленко, сезон активности клещей начался, и в Петербурге уже регистрируются первые случаи. Дети относятся к группе особого риска, поскольку из-за низкого роста ребенка клещам легче прикрепиться к верхней части тела. Самым эффективным способом защиты является вакцинация. В идеале первую прививку следует сделать осенью, а вторую — через два месяца. Однако существует возможность пройти вакцинацию по ускоренной схеме.

«У нас есть различные схемы вакцинации, в том числе мы можем провести вакцинацию по ускоренной схеме — если первая прививка сделана, то вторая проводится через две недели. Через две недели после второй прививки ребенок может выезжать за город, в лагерь», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что даже если ребенок прошел вакцинацию и его укусил клещ, то насекомое все равно необходимо направить на исследование. Клещ может быть заражен боррелиозом, что потребует специальной терапии.