Родители рассказали, как эксперимент по двум ОГЭ снизил стресс у школьников

Родители девятиклассников, принявшие участие в Форуме колледжей Москвы, рассказали председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, как эксперимент по двум ОГЭ снизил стресс у детей. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе палаты.

Во вторник председатель Госдумы и депутаты посетили Форум колледжей Москвы, который проходит в Гостином Дворе. Вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным они осмотрели стенды учебных заведений, а также пообщались с преподавателями и школьниками.

Родители учеников поделились с депутатами своим мнением о принятых законодательных решениях в части повышения доступности среднего профессионального образования в Москве.

«Начнем с того, что мы мамы девятиклассников и сегодня максимально актуальная для нас история — посетить Форум колледжей. Хотела вам давно сказать: большое спасибо за то, что мы теперь можем сдавать два ОГЭ. У нас теперь дома спокойствие», — сказала одна из участниц форума.

Отвечая на вопрос Вячеслава Володина о том, как показал себя формат сдачи двух итоговых экзаменов, другая женщина, чьи дети в настоящее время учатся в девятом классе, обратила внимание, что это решение позволило снизить уровень стресса как у ребят, так и родителей.