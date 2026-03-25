Школьную программу полностью подстроили под ЕГЭ

Школьная программа в России полностью приведена в соответствие с заданиями единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это поможет снизить уровень тревожности выпускников, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко.

© Московский Комсомолец

По словам руководителя Института содержания и методов обучения, единые программы теперь полностью соответствуют требованиям ОГЭ и ЕГЭ. Это значит, что на экзаменах больше не будет тем, которые школьники не проходили.

Кроме того, количество контрольных работ теперь строго регламентировано. Это освобождает время для настоящего изучения предмета, а не для натаскивания на тесты, заключил Костенко.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину, что с этого учебного года в школах ввели единое содержание образования по всем предметам.