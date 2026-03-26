Эксперт рассказала, как поддержать подростка в период ОГЭ и ЕГЭ

Подготовка и сдача экзаменов — это всегда стресс для родителей и школьников. Как помочь подростку спокойно и безболезненно пережить этот период, рассказала доцент кафедры практической психологии Мининского университета Елена Маннанова. По словам психолога, главная ошибка родителей заключается в том, что они внушают ребенку мысль, будто результат экзамена определяет всю его дальнейшую жизнь. Это формирует ситуацию «двойного напряжения»: к естественному стрессу добавляется страх разочаровать близких.

«Поддержка в этот период строится не на контроле, а на принятии: ребенку важно слышать не «ты должен», а «я рядом» и «что бы ни случилось, мы будем думать дальше». Спокойный родитель в данном случае становится главным ресурсом для выпускника», — объясняет Елена Маннанова.

Вернуть ощущение нормальной жизни Нередко именно родители, а не дети, становятся основными источниками тревоги в семье. Чтобы снизить напряжение, психолог рекомендует вернуть ощущение обычной жизни — уменьшить количество разговоров об экзаменах, наладить режим сна и ввести простые семейные ритуалы, например, совместные вечерние чаепития или короткие прогулки.

Тем, кто понимает, что не может самостоятельно справиться с тревогой, психолог советует обратиться за профессиональной поддержкой. На базе Мининского университета работает служба психологического консультирования, открытая в том числе для сторонних семей.

Обозначить границы Часто бывает, что подросток «на стрессе» грубит, замыкается в себе или заявляет о нежелании что-либо делать. По мнению специалиста, за подобным поведением часто скрываются усталость и трудности с выражением эмоций. Вместо того чтобы отвечать агрессией на агрессию, взрослому следует спокойно обозначить границы допустимого общения, а при снижении мотивации — дать ребенку время на восстановление и помочь ему найти личный смысл в происходящем. Придерживаться принципа договоренностей Елена Маннанова рекомендует родителям придерживаться принципа договоренностей, а не ультиматумов, например, в вопросах использования гаджетов или домашних правил. Подростки меньше сопротивляются ограничениям, если понимают, зачем они нужны, и видят, что родители сами следуют установленным правилам. Если же тема гаджетов превращается в постоянный конфликт, это может говорить о дефиците контакта и потребности в помощи специалиста. Кроме того, родителям важно не вовлекать детей в собственные конфликты, четко разделяя взрослые проблемы и жизнь ребенка.

Переключить внимание В период выпускных экзаменов психолог советует смещать внимание с тревоги на конкретные действия. Снизить страх неопределенности помогают дни открытых дверей, поскольку, по словам Елены Маннановой, более четкое представление о возможных дальнейших шагах заметно уменьшает напряжение.

Специалисты вуза подчеркивают, что экзамены скоро закончатся, и главная задача взрослых заключается в том, чтобы не передавать ребенку собственную тревогу, а помочь ему пройти этот путь с ощущением надежной поддержки.

