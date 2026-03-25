Психолог рассказала, когда формируется характер ребенка

Долгое время считалось, что личность человека формируется только после рождения. Однако современные исследования доказывают: уже в утробе матери закладываются такие качества, как стрессоустойчивость, тревожность и эмоциональность. Психолог и нейрофизиолог Ирина Павлова рассказала, что нервная система начинает формироваться с третьей недели беременности, а к шестой неделе в мозге появляется до 250 тысяч нейронов в минуту.

Оказалось, что микроглия — клетки, ранее считавшиеся лишь «санитарами» мозга, — на самом деле регулирует размножение нейронов, отвечающих за торможение психики. От этого зависит, будет ли ребенок спокойным или гиперактивным.

В 2025 году испанские ученые обнаружили механизм, связывающий стресс матери с психикой плода. В плаценте есть фермент, разрушающий кортизол, — гормон стресса. При хроническом напряжении защитный барьер разрушается, и кортизол атакует мозг младенца. В результате дети могут рождаться с малым весом, высокой тревожностью и реактивной психикой.

Срок беременности тоже имеет значение: на 15–16-й неделе стресс снижает общее число нейронов, во втором триместре нарушает связи между полушариями, что влияет на эмоциональность девочек, а на поздних сроках сильнее сказывается на развитии мозжечка у мальчиков.

Психолог подчеркнула, что эпигенетика тоже играет большую роль. Стресс оставляет метки на ДНК, которые могут передаваться по наследству. Однако эти изменения можно скорректировать собственным поведением. Позитивные эмоции, поддержка близких, осознанное отношение к своим чувствам и дыхательные практики помогают создать для будущего ребенка безопасную эмоциональную среду.

— Характер — это не только гены. Это девять месяцев совместной жизни, где мама — единственная вселенная малыша. И в наших силах сделать эту вселенную безопасной, — заключила Павлова в беседе с RuNews24.ru.

В школу берут детей с шести с половиной лет, однако торопиться отдавать ребенка в первый класс не надо, поскольку в таком возрасте ребята не способны выдерживать тот темп и нагрузку, которую дает образовательное учреждение, заявила детский и подростковый психолог Надежда Резенова.