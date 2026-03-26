Что делать, если ребенок стал рассеянным и забывчивым весной

Весной родители часто замечают у детей странные изменения: концентрация внимания падает, ребенок становится забывчивым и рассеянным, хуже справляется с учебной нагрузкой. Это вызывает тревогу. И, как показывает практика, вполне обоснованную. Невролог Ольга Бутенко к беседе с WomanHit объяснила, когда действительно стоит беспокоиться и обращаться за консультацией к специалисту.

«Ко мне родители обращаются с таким запросом: дайте каких-то таблеток для памяти», — рассказывает эксперт.

Но причины весенней рассеянности гораздо глубже и не всегда требуют лекарств. С точки зрения неврологии, весенний период действительно может сопровождаться временным снижением когнитивных функций. Причин несколько, и они часто накладываются друг на друга.

«Одна из причин — сезонная астенизация. После зимы организм ребенка истощен: снижен запас витаминов, нарушен режим, накопилась усталость. На этом фоне страдает внимание, скорость обработки информации и кратковременная память», — продолжает Ольга Бутенко.

Играет роль и изменение светового дня. Увеличение продолжительности дня влияет на выработку мелатонина и кортизола, что может привести к нарушению сна и трудностям засыпания.

«Если ребенок трудно засыпает, то он утром тяжело просыпается и не высыпается. А дефицит сна напрямую влияет на когнитивные функции».

К этому добавляется переутомление в школе — отсюда ошибки по невнимательности и забывчивость. И, конечно, сезонные вирусы и дефицитные состояния: железодефицитная анемия, нехватка витамина D, кальция. Все это усугубляет ситуацию.

«Важно помнить, что за рассеянностью скрывается вполне конкретное физиологическое состояние, которое влияет на внимание и память», — предупреждает медик.

Когда это норма, а когда пора к врачу

Если ребенок в целом активен, сохраняет интерес к привычным делам, а нарушения носят умеренный характер и появляются именно в сезонный период — скорее всего, это функциональное состояние, не требующее серьезного вмешательства. Но есть признаки, которые должны насторожить.

«Когда рассеянность у ребенка резко выражена, если она усугубляется, прогрессирует, если сопровождается снижением успеваемости в школе, головными болями, нарушением сна, изменением поведения — здесь, конечно же, необходима консультация детского невролога», — говорит специалист.

В ряде случаев могут потребоваться дополнительные обследования.

«Общий анализ крови, анализ крови на витамин D — его очень даже неплохо всем бы проверять, уровень кальция, ну и, естественно, оценка состояния, по необходимости — электроэнцефалограмма, но только по показаниям», — перечисляет невролог.

Что могут сделать родители уже сейчас

Даже на этапе доврачебной помощи можно помочь ребенку справиться с весенней рассеянностью.

«В первую очередь нормализовать режим сна. Школьник должен спать не меньше 10 часов в сутки. Я понимаю, что звучит нереально, но надо постараться», — советует Бутенко.

Также важно обеспечить регулярную физическую активность и прогулки на улице, сбалансировать питание с достаточным количеством белка и микроэлементов, снизить перегрузку — по возможности временно отказаться от дополнительных занятий или кружков. Ну и, естественно, ограничить экранное время, особенно вечером перед сном".