Что делать, если ребенок стал рассеянным и забывчивым весной

Тут помню, тут не помню: почему ребенок стал рассеянным и забывчивым весной
Весной родители часто замечают у детей странные изменения: концентрация внимания падает, ребенок становится забывчивым и рассеянным, хуже справляется с учебной нагрузкой. Это вызывает тревогу. И, как показывает практика, вполне обоснованную. Невролог Ольга Бутенко к беседе с WomanHit объяснила, когда действительно стоит беспокоиться и обращаться за консультацией к специалисту.
«Ко мне родители обращаются с таким запросом: дайте каких-то таблеток для памяти», — рассказывает эксперт.
Но причины весенней рассеянности гораздо глубже и не всегда требуют лекарств. С точки зрения неврологии, весенний период действительно может сопровождаться временным снижением когнитивных функций. Причин несколько, и они часто накладываются друг на друга.
«Одна из причин — сезонная астенизация. После зимы организм ребенка истощен: снижен запас витаминов, нарушен режим, накопилась усталость. На этом фоне страдает внимание, скорость обработки информации и кратковременная память», — продолжает Ольга Бутенко.
Играет роль и изменение светового дня. Увеличение продолжительности дня влияет на выработку мелатонина и кортизола, что может привести к нарушению сна и трудностям засыпания.
«Если ребенок трудно засыпает, то он утром тяжело просыпается и не высыпается. А дефицит сна напрямую влияет на когнитивные функции».
К этому добавляется переутомление в школе — отсюда ошибки по невнимательности и забывчивость. И, конечно, сезонные вирусы и дефицитные состояния: железодефицитная анемия, нехватка витамина D, кальция. Все это усугубляет ситуацию.
«Важно помнить, что за рассеянностью скрывается вполне конкретное физиологическое состояние, которое влияет на внимание и память», — предупреждает медик.
Когда это норма, а когда пора к врачу
Если ребенок в целом активен, сохраняет интерес к привычным делам, а нарушения носят умеренный характер и появляются именно в сезонный период — скорее всего, это функциональное состояние, не требующее серьезного вмешательства. Но есть признаки, которые должны насторожить.
«Когда рассеянность у ребенка резко выражена, если она усугубляется, прогрессирует, если сопровождается снижением успеваемости в школе, головными болями, нарушением сна, изменением поведения — здесь, конечно же, необходима консультация детского невролога», — говорит специалист.
В ряде случаев могут потребоваться дополнительные обследования.
«Общий анализ крови, анализ крови на витамин D — его очень даже неплохо всем бы проверять, уровень кальция, ну и, естественно, оценка состояния, по необходимости — электроэнцефалограмма, но только по показаниям», — перечисляет невролог.
Что могут сделать родители уже сейчас
Даже на этапе доврачебной помощи можно помочь ребенку справиться с весенней рассеянностью.
«В первую очередь нормализовать режим сна. Школьник должен спать не меньше 10 часов в сутки. Я понимаю, что звучит нереально, но надо постараться», — советует Бутенко.
Также важно обеспечить регулярную физическую активность и прогулки на улице, сбалансировать питание с достаточным количеством белка и микроэлементов, снизить перегрузку — по возможности временно отказаться от дополнительных занятий или кружков. Ну и, естественно, ограничить экранное время, особенно вечером перед сном".
«Весенняя рассеянность у ребенка — частое явление, и в большинстве случаев обратимое. Поэтому все равно нужно внимательно относиться к состоянию своего ребенка, так как своевременная оценка факторов риска позволяет не пропустить какие-то более серьезные ситуации, которые требуют медицинской помощи», — заключает эксперт.