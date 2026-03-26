Главный список покупок: что нужно малышу в первый месяц жизни

В ожидании чуда так легко поддаться эйфории и скупить полмагазина. Реклама пестрит яркими картинками, бабушки и подруги наперебой советуют обязательно взять это и вот это. В итоге детская комната превращается в склад, а половина вещей так и остается нераспакованной, теряя актуальность, пока ребенок растет не по дням, а по часам.

Чтобы этого избежать, мы составили реалистичный базовый набор. Это минимум, с которым вы точно справитесь в первые недели, а остальное всегда можно докупить позже.

Обустраиваем место для сна

Сон для новорожденного — главный процесс, поэтому к выбору спального места стоит подойти осознанно. Первые месяцы ребенку не нужна огромная кровать, ему важно чувствовать себя уютно и защищено.

Вам точно понадобится кроватка. Не гонитесь за сложными конструкциями, если бюджет ограничен. Главное, чтобы она была сделана из безопасных материалов, а расстояние между прутьями исключало риск застревания ручки или ножки. Удобным вариантом станет модель со съемным бортиком, которую можно придвинуть к родительской кровати — это облегчит ночные кормления. Если места в комнате мало, присмотритесь к компактной люльке или манежу с жестким дном.

К матрасу требования особые: он должен быть жестким (это важно для формирования позвоночника) и идеально подходить по размеру кроватки, чтобы не образовывалось щелей. Лучший выбор — изделия из гипоаллергенных материалов. Обязательно купите два наматрасника: один обычный, второй — влагонепроницаемый. Это спасет матрас от маленьких неожиданностей и частых стирок.

Постельные принадлежности. Забудьте про пышные комплекты. В первые месяцы подушка не нужна — она опасна для дыхания младенца. Вам понадобятся только простыни. Идеальный вариант — простыни на резинке, они не сбиваются, когда ребенок вертится. Возьмите 3-4 штуки, менять их придется часто из-за срыгиваний. Что касается одеяла, ориентируйтесь на сезон: тонкий флисовый или трикотажный плед — на лето и более теплый вариант (байковый или шерстяной) — на зиму.

Атмосфера. Для уютной атмосферы пригодятся ночник с мягким, приглушенным светом, который не будет раздражать глазки, и мобиль. Игрушки на мобиле ребенок начнет различать чуть позже, этот гаджет часто становится настоящим спасением для мамочки. Пока малыш сосредоточенно разглядывает крутящиеся фигурки, у родителей есть несколько минут передышки.

Здоровье и гигиена: процедуры с комфортом

Ваша задача — организовать пространство так, чтобы все необходимое было под рукой, а вам не приходилось стоять в неудобной позе.

Место для переодевания. Пеленальный столик — это забота о вашей спине. Если места в квартире мало, отличной альтернативой станет комод с пеленальной доской наверху. Там же удобно хранить всю сменную одежду и косметику.

Средства первой необходимости. Вам понадобятся:

Подгузники. Не берите сразу огромную упаковку. Во-первых, нужно понять, подходит ли конкретная марка по размеру и не вызывает ли раздражения. Во-вторых, дети растут быстро, и пачка для новорожденных рискует оказаться мала через неделю.

Влажные салфетки. Расходный материал, который экономит время в дороге или при смене подгузника.

Косметика. Детский крем (или присыпка) для защиты от опрелостей, масло для массажа, ватные диски и палочки с ограничителем для обработки пупка и ушек.

Маникюр. Пригодятся специальные ножницы с закругленными концами или щипчики. Ногти у новорожденных растут быстро и очень острые.

Купание. Детская ванночка — вещь удобная, но не обязательная. Многие купают детей в большой ванне с первых дней, считая, что так малыш активнее двигается. Если вы выбираете ванночку, обратите внимание на наличие антискользящего покрытия. Для поддержки малыша, если вы купаетесь вдвоем, удобно использовать горку или гамак. Обязательно купите термометр для воды, чтобы не ошибиться с температурой. После водных процедур пригодятся 2-3 мягких полотенца с уголком, чтобы укутать малыша.

Способ кормления (грудное или искусственное) определяет, какие вещи окажутся в приоритете.

Если вы планируете кормить грудью, подумайте о своем удобстве. Специальная подушка для кормления помогает разгрузить руки и спину, позволяя принять расслабленную позу. Вам также понадобятся удобные бюстгальтеры для кормления и впитывающие прокладки, которые сохранят белье сухим в период приливов молока. Также пригодится молокоотсос — это инструмент, который помогает наладить лактацию и создать небольшой банк молока. Если вы планируете сцеживаться, пригодятся стерильные пакеты для хранения молока (их можно замораживать) и бутылочки.

Если ребенок с рождения будет на смеси, в списке появляются: 2-3 бутылочки с сосками (лучше взять антиколиковые), ершик для их мытья и стерилизатор. Стерилизатор сильно упрощает жизнь, избавляя от необходимости кипятить посуду каждый раз.

Гардероб: главное правило — минимум

Золотое правило покупки детской одежды: не берите слишком. Дети растут стремительно, и многие вещи вы успеете надеть всего пару раз.

Базовый комплект. Вам понадобятся вещи исключительно из мягкого хлопка или трикотажа. Отдавайте предпочтение моделям с застежками спереди или сбоку (кнопки или кнопки), чтобы не надевать ничего через голову, пока малыш не научится держать ее.

Слипы и боди. Это самая удобная форма. Слип закрывает и спинку, и животик. Боди удобно тем, что не задирается, когда малыш двигается. Возьмите 3-4 штуки легких и 2 теплых (фланелевых).

Распашонки и ползунки. Классика, которая остается актуальной, особенно если вы планируете пеленать. Ползунки удобнее тех, что держатся на лямках через плечо.

Защита. Вам понадобятся 3-4 пары тонких носков, пара пинеток и «антицарапки», чтобы малыш не травмировал себя во сне.

Головные уборы. Две тонкие шапочки (ситцевые) и одна теплая (трикотажная или фланелевая). Даже дома, если прохладно, головка должна быть в тепле, так как терморегуляция у младенцев еще несовершенна.

Пеленки. Даже если вы не сторонник тугого пеленания, пеленки — вещь незаменимая. Тонкие ситцевые и теплые фланелевые. 5-6 штук каждого вида будет достаточно. Их можно использовать как простынку, укрывать малыша в жару или расстилать на диване для воздушных ванн.

Прогулки и транспорт

Гулять можно с первых дней, поэтому коляска — это то, что понадобится сразу после выписки.

Для новорожденного нужна коляска-люлька с жестким ровным дном. Альтернатива — универсальные системы «2 в 1» или «3 в 1» (люлька, прогулочный блок и автокресло). Они дороже, но позволяют не покупать отдельно автокресло на первый год. При выборе обратите внимание на амортизацию колес (чтобы коляска не трясла малыша) и большой капюшон, защищающий от солнца и ветра.

В холодное время года вам понадобится теплый конверт или комбинезон в коляску. Летом — москитная сетка. Дождевик и сумка для мамы (или багажник) пригодятся в любое время года.

Если у вас есть машина, путешествие с ребенком без автолюльки или автокресла группы 0+ незаконно и опасно. Лучше иметь это устройство с первых дней, чтобы безопасно доехать из роддома и ездить на плановые осмотры к врачу.