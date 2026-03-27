Психолог Лариса Суркова объяснила, почему дети-вундеркинды бывают несчастливы

Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова получила диплом психолога в 13 лет. Но у многих история гениального ребёнка вызывает недоверие. Одни подозревают, что это родители сдавали за Алису экзамены, другие переживают, что девочку лишают детства. Может ли ребёнок в 13 лет действительно окончить вуз, да ещё и стать психологом? И как вообще складывалась жизнь детей-вундеркиндов в России? Навели шуму Несколько лет назад имя Алисы Тепляковой прогремело на всю страну. В 9 лет она стала самой юной выпускницей школы и поступила на психфак МГУ. Её младший брат Хеймдалль в 7 лет написал сочинение за 11‑й класс. Их отец, Евгений Тепляков, уверяет, что воспитывает всех своих девятерых детей по специальной методике и мечтает создать семью гениев. Но несмотря на уникальную систему Тепляковых, поступить на психфак МГУ Алиса смогла только на платной основе, так как баллов на бюджет не хватило. А уже в 2023 году девочку отчислили за неуспеваемость и пропуск занятий. Уже тогда однокурсники отмечали, что Алисе сложно выстраивать общение с другими студентами и преподавателями, ведь она окружена людьми, которые старше минимум на 7 – 8 лет. Её отец даже приходил в университет разбираться с преподавателем, который поставил девочке двойку на экзамене. Поняв, что в МГУ диплома не видать, Евгений решил отдать и 10-летнюю дочь, и 8‑летнего сына в частный московский вуз «Синергия». Но там им отказали, сославшись на то, что ребята ещё маленькие. Разозлённый отец пригрозил вузу судом за отказ принимать документы. В свою очередь, ректор «Синергии» Артём Васильев направил в Министерство науки и высшего образования предложение о введении возрастного ценза для поступающих в вузы. Но в Минобрнауки его идею отклонили.Но Евгений Тепляков решил не сдаваться. По его словам, Алиса обучалась одновременно в четырёх вузах. И вот в начале марта стало известно, что Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) выдал ей диплом психолога. Девочку приняли сразу на второй курс и позволили учиться дистанционно. Даже разработали для неё особую ускоренную программу, которую она освоила за два с половиной года. Такой подход уже вызвал немало споров в Сети, ведь по правилам обучение на психолога должно проходить строго в очной или очно-заочной форме. По словам же однокурсников Алисы, они ни разу не видели юную студентку не только в университете, но и онлайн. Зачёты и экзамены Теплякова сдавала, не выходя на связь – присылала работы в письменном виде. Это дало студентам повод заподозрить, что за Алису учатся её родители. Подозрения лишь усилились, когда она явилась на защиту диплома с мамой, активно помогавшей ей с ответами. Сама Алиса слишком терялась в материале и не могла ответить на вопросы членов комиссии. Даже научный руководитель Тепляковой признал, что родители девочки были очень вовлечены в написание диплома. Пользователи соцсетей не очень-то верят в психологическое образование Алисы. «Такому «психологу» нужен свой психолог. А лучше психиатр. И папаше заодно», – пишет пользовательница Наталья. Её поддержали многие. Некоторые предположили, что вуз с помощью Алисы и её семьи просто решил устроить себе пиар. А между тем, если верить соцсетям, младший брат Алисы, 11-летний Хеймдалль, третий год подряд не может сдать ЕГЭ и поступить в вуз. В то время как глава семейства продолжает утверждать, что его дети успешно поступают в высшие учебные заведения. Но даже те, кто верит, что Алиса Теплякова действительно обладает сверхспособностями, сомневаются, что будущее уникального ребёнка может оказаться счастливым. Трагические последствия Истории известных детей-вундеркиндов и в самом деле часто заканчиваются очень печально. Вспомнить трагическую судьбу маленькой поэтессы Ники Турбиной, которая уже в 8 лет прогремела на весь Советский Союз. Евгений Евтушенко даже помог издать ей сборник стихов. Хотя многие сомневались, что стихи писала сама Ника во сне, и подозревали, что их писала мама девочки, пытавшаяся прославиться с помощью дочери. Вскоре триумф ушёл, публика остыла к маленькой девочке с таинственными и мрачными стихами. Уже будучи подростком, Ника поступила во ВГИК, но бросила вуз и в 16 лет улетела к 74-летнему психиатру Джованни Мастропаоло в Швейцарию. Они познакомились на конференции в Москве, и видный доктор позвал Нику к себе заниматься арт-терапией с пациентами. Её маме он регулярно высылал деньги. Впоследствии выяснилось, что профессор просто сделал Нику своей любовницей, а потом отправил её обратно в Россию. Вернуться к обычной жизни ей не удалось. Без былой славы, полноценного образования, работы, хоть какой-то денежной поддержки и нормальных отношений Ника пристрастилась к выпивке. В 27 лет она случайно выпала из окна.Другим знаменитым и печальным примером стала жизнь вундеркинда-математика Паши Коноплёва. В семь лет он уже строил логарифмы, которые обычно решают десятиклассники. В том же возрасте Паша освоил нотную грамоту, через два года начал заниматься астрономией с профессором, а ещё через год – закончил вычисления на основании многолетних наблюдений переменных звёзд в созвездии Змееносца и опубликовал труд в журнале Академии наук. В 15 он поступил в МГУ на факультет кибернетики, а в 19 занялся математическим прогнозированием в аспирантуре. Павел всю свою жизнь посвятил точным наукам, мало общался со сверстниками, был постоянно в исследованиях. Одиночество особенно остро дало о себе знать во время распада СССР, когда как математик он тоже оказался невостребован. Павел впал в депрессию и закончил свою короткую талантливую жизнь в 29 лет в психиатрической клинике. Психологический портрет Как показывает практика, к успеху многих юных вундеркиндов прикладывали руку их родители. «Самое печальное, что чаще дети-звёзды – это продукт желания родителей, – рассказала психолог Лариса Суркова. – А родители просто прячут за этим свою нереализованность и обиды на мир, а также потребность быть оценёнными и признанными». Многие мамы и папы, обнаружив хотя бы толику таланта у ребёнка, мечтают сделать из него второго Моцарта и начинают загружать свою дочь или сына дополнительными занятиями, лишь бы он стал выдающимся человеком и развивался быстрее других.«Надо понимать, что вундеркинд – это ребёнок, который сам проявляет удивительные способности и будет их развивать и без поддержки окружения, – убеждена психолог. – Чаще это дети талантливые в одном направлении, например, в искусствах или точных науках. Конечно, при помощи взрослых они смогут достичь потрясающих результатов. А если рядом окажутся близкие, не имеющие собственных амбиций, а желающие развить талант ребёнка, то результат будет фантастический. Кстати, то же относится к гениальности. Можно быть Эйнштейном и плохо учиться в школе, потому что скучно». К тому же часто дети-вундеркинды учатся по ускоренной программе, теряя возможность общаться со сверстниками. И они вырастают замкнутыми и одинокими, потому что у них не было возможности учиться выстраивать социальные связи, набираться жизненного опыта. «Школа – это общение, люди и социум, – рассказала Лариса Суркова. – Это проживание первой дружбы, любви и разочарований. Это отстаивание своих границ, проба социальных ролей. То, что нужно при созревании личности и при прохождении возрастных кризисов». И, конечно, по мнению многих психологов, ни в коем случае не стоит ускорять развитие своего ребёнка и заставлять его перепрыгивать через положенные этапы. Все досрочные окончания школ и поступления в вуз редко приводят к хорошей жизни. «Как психолог я убеждена, что в университетах речь не должна идти о студентах младше 16 лет, – считает Лариса Суркова. – Если ребёнок готов раньше и все это признали, то обучение должно быть индивидуальным. Ведь кроме интеллекта, памяти и мышления, есть эмоцио­нальный интеллект и гормональная зрелость». Будем надеяться, что история Алисы всё же получит иное развитие и её судьба сложится лучше, чем у печально известных предшественников.

© Нижегородская правда